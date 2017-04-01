Как выбрать сварочный аппарат для дома

Любое оборудование, в том числе и сварочные аппараты, выбирают с учетом задач, которые важны для его владельца. Сегодня большинство сварочных аппаратов относятся к инверторному типу. Поэтому выбирая агрегат для выполнения бытовой сварки дома или на даче, нужно обращать внимание на его параметры.

Как устроен аппарат

На данный момент существует достаточно много марок от самых известных производителей сварочных аппаратов, однако, марка ресанта Киев давно покорила своим идеальным качеством. Итак, как устроен сварочный аппарат:

Выпрямители высокочастотного и низкочастотного типа;

Инвертор;

Блок трансформатора;

Шунты;

Электроника для управления.

Для нормальной работы аппарату требуется электрический ток с напряжением в 220 Вольт. Трансформатор позволяет преобразовывать постоянный ток в высокочастотный, а при необходимости понижает частотность.

Как правильно выбрать

Прежде всего, нужно обращать внимание на технические характеристики:

Одним из важных параметров аппарата является его мощность. Получить точную информацию можно из паспорта. Если аппарат потребляет 120А, то стоит обратить внимание на агрегат, который имеет показатели в 180А.

Не менее важна показательность нагрузки. Этот критерий является ориентиром временного интервала, оптимального для агрегата.

Если предполагается работа в условиях нестабильного напряжения, то стоит обратить внимание на диапазон питающего напряжения.

Как работает сварка

Сварочные аппараты работают по принципу, который связан с преобразованием электрической дуги. Дуга образуется между электродом и металлической поверхностью. Под воздействием высокой температуры происходит плавление металла. Расплавленный металл заполняет стыки между деталями. После того, как поверхность остыла, происходит образование сварного шва. Для того чтобы аппарат работал плавно в его конструкцию входят специальные устройства, обеспечивающие стабилизацию.

Какие достоинства аппарата инверторного типа

Такие аппараты идеально подходят для выполнения работы в бытовых условиях. Они отличаются небольшим весом. Вес аппарата может быть от 5 и до 12 кг. Его вполне можно положить в сумку и взять с собой.

Расход электроэнергии происходит очень экономно. Можно производить сварочные работы с разными видами металлов. Это прекрасный вариант для начинающего сварщика, к тому же аппараты имеют технологию, которая позволяет исключить прилипание.