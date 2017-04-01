Поможет поздравить близких служба доставки цветов в городе Ровно

Цветы это лучший подарок независимо от времени года и случая. Совсем неважно, какие это цветы и как их много. Это может быть охапка ромашек или большой букет алых роз. Главное это внимание. Любая женщина будет рада цветам, как ромашкам, так и розам. А если цветы были не просто подарены, а стали приятным сюрпризом, который доставил курьер то эффект от такой неожиданности будет больше в несколько раз. Именно поэтому салон флористики предлагает всем желающим заказать доставку цветов в Ровно здесь http://kvitka24.com.ua/dostavka-cvetov-rovno.html любимой женщине.

Как происходит доставка цветов

Посетив наш официальный веб сайт, клиент получает возможность заказать близкому человеку доставку цветов прямо к порогу дома или на рабочее место. Возможна доставка цветов даже во время романтического ужина или прогулки на природе. Такая доставка будет настоящей неожиданностью.

Кроме этого вы можете на сайте подобрать уже готовый вариант букета или придумать собственный дизайн. Каждый букет составляется, учитывая индивидуальные особенности получателя и желания заказчика. В салоне цветов работают прекрасные флористы, которые сделают все возможное, чтоб цветочная композиция понравилась вшей любимой женщине.

Если заказчик любит контролировать процесс он может лично посетить салон и поучаствовать в создании букета или сладкого подарка. В ассортименте собраны цветы из разных уголков мира. Не обязательно дарить девушке розы, подарите лилии или ирисы.

Каждая доставка букетов это целое действие участие, в котором принимают курьеры и представители транспортной компании, с которой мы сотрудничаем уже долгие годы. Доставка совершенно бесплатная. Время доставки оговаривается отдельно с заказчиком, но в среднем это 2-3 часа с момента подачи заявки.

Какие товары есть в ассортименте онлайн магазина

Сотрудники нашей компании настоящие мастера. Мы никогда не ограничиваемся одним только букетом и предлагаем нашим клиентам приобрести

букеты из сладостей

воздушные шары

коробки с цветами и макарунами

мягкие игрушки

открытки с пожеланиями

печенье с гаданиям

Доставку цветов по Черновецкой области на сайте http://kvitka24.com.ua/che.html можно оплатить, любимы удобными для вас способами прямо на сайте или в салоне цветов.