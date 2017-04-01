Печать на майках

Компания Сувенир Бай в Минске предлагает своим потенциальным заказчикам приобрести майки на заказ с оригинальными надписями, красочными логотипами или уникальными фотографиями. Безусловно, в настоящее время печатью на майках уже никого не удивить, однако, и на сегодняшний день она является прекрасным способом превратить обычную одежду- ширпотреб в оригинальный индивидуальный подарок сотруднику, прекрасную рабочую форму для персонала компании, а также пиар-акция для проведения мероприятий.

Данная компания Сувенир Бай с готовностью предоставляет оригинальные футболки с логотипом для мужчин и женщин, применяя для нанесения только высококачественные технологии печати.

На сегодняшний день наибольшей популярностью для маек на заказ с полноцветным красочным изображением является прямая печать, сущность которой - в струйном нанесении рисунка чернилами на водной основе и его фиксирования посредством термопресса. Плюсами данной методики печати являются высокое разрешение, возможность оперативной смены информации.

Прекрасные показатели стойкости нанесенного изображения, в том числе и широкие возможности применения дополнительных эффектов предоставляет такая технология, как шелкография. Данная технология основана на переносе графических рисунков посредством трафарета, чередуя слои в соответствии с выбранными расцветками. Выбрать технологию шелкографии в данной компании будет целесообразно, если заказать более двухсот экземпляров.

Также существует ещё одна технология нанесения изображения на футболки – применение компьютерной вышивки. С помощью данного метода можно будет сделать печать на майках в виде фактурного изображения. Сущность этой технологии состоит в переносе изображения на материал посредством вышивальной машины подготовленной на компьютере специальной программы с необходимым изображением. Данная технология нанесения печати чаще всего применяется, когда заказывают большое количество экземпляров.

Желающие заказать печать на футболках в данной компании Сувенир Бай в Минске, могут сделать это на сайте http://suvenyr.by/pechat-na-maykakh/.Здесь предоставлен трикотаж высокого качества, различные размеры маек, огромный выбор принтов и технологий нанесения. На все работы установлена вполне приемлемая стоимость. Для этого достаточно будет связаться с менеджерами компании, и обсудить с ними все важнейшие нюансы заказа, тираж маек, а также оплату и доставку.