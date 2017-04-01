Особенности татуажа

О такой косметологической процедуре, как перманентный макияж (татуаж) известно всем, и даже тем, кто никогда не прибегал к ней. Это идеальная альтернатива утомительному ежедневому макияжу, занимающему много времени и сил. Всего три процедуры – для губ, глаз и бровей, и можно надолго позабыть о макияже для этих частей лица.

Однако, экономия времени и сил вовсе не единственные преимущества перманентного макияжа. Татуаж в свою очередь, также позволяет достичь следующего:

Проявить свою природную красоту и привлекательность;

Значительно повысить самооценку;

Придать губам, бровям, глазам больше выразительности, красочности.

Исправить природные или приобретенные дефекты лица - от асимметрии форм до слишком тонких бровей.

Замаскировать рубцы и шрамы, если они есть.

Некоторые утверждают, что перманентный макияж необходим только для ленивых женщин, которые не находят времени и сил для нанесения декоративной косметики. Однако, это не так. Ведь невозможно каждый раз подправлять макияж, и постоянно смотреть в зеркальце. Особенно, во время отдыха или любовного свидания. Женщины и девушки в таком случае испытывают дискомфорт, поскольку опасаются, что потечёт тушь или размажется помада при поцелуе. А также утром просыпаться на полчаса раньше, чтобы нанести макияж, и предстать перед мужем привлекательной. Поэтому татуаж будет идеальным решением в таких случаях, а для получения качественного результата лучше обратиться в студию татуажа Елены Нечаевой в Новороссийске.

Перманентный макияж прекрасно подходит для женщин, которые:

Часто бывают в командировках и разъездах;

Часто посещают спортивные секции, бассейны, сауны;

Многодетные мамы, у которых нет столько свободного времени для нанесения и поправления макияжа;

Имеют чувствительную кожу, и декоративная косметика вызывает у них шелушение, покраснение и прочие неприятности.

Знаменитости, которые постоянно у всех на виду;

Со слабым зрением, которым сложно наносить макияж на глаза.

Однако, спешить с этим нельзя. Нужно предварительно узнать, имеются ли противопоказания к татуажу – заболевания кожи, онкология, сахарный диабет, прочие. И если они есть – то лучше воздержаться.