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Татуаж - все за и против
Что можно сказать о перманентном макияже? Некоторые утверждают, что он только для ленивых женщин, которые не находят времени и сил для нанесения декоративной косметики. Однако, это не так. Ведь невозможно каждый раз подправлять макияж, и постоянно смотреть в зеркальце. Особенно, во время романтического свидания. Женщины и девушки в таком случае испытывают дискомфорт, поскольку опасаются, что потечёт тушь или размажется помада при поцелуе. Поэтому татуаж будет идеальным решением в таких случаях. Получить консультацию по всем интересующим вопросам можно на сайте https://ростов-на-дону.татуаж-россия.рф/services/tatuazh-gub-rostov/.
Перманентный макияж прекрасно подходит для следующих женщин:
- Которые часто бывают в командировках и разъездах;
- Часто посещают фитнес-клубы, бассейны, сауны;
- Многодетные мамы, у которых нет столько свободного времени для нанесения и поправления макияжа;
- Знаменитости, которые постоянно у всех на виду;
- Со слабым зрением, которым сложно наносить макияж на глаза;
- Имеют чувствительную кожу, и декоративная косметика вызывает у них шелушение, покраснение и прочие неприятности;
- Склонны к аллергическим реакциям – благодаря тому, что при татуаже применяют только натуральные красители, с аллергией проблем не будет;
- Бережливые женщины, ведь за данную косметологическую процедуру достаточно заплатить один раз. А покупать декоративную косметику приходится постоянно.
С перманентным макияжем можно не беспокоиться за свою красоту – просыпаясь утром, или плавая в море или бассейне, или заплакав от счастья или печали – всегда можно оставаться великолепной.
Татуаж позволит не только изменить внешность в лучшую сторону, но и возможно и жизнь. И можно будет взглянуть на окружающий мир с новой, прекрасной стороны.
Некоторые женщины не решаются на татуаж, поскольку считают его слишком болезненным. Однако специалист проводит данную процедуру под местной анестезией, а также, со специальным кремом и уколом. И поэтому болевые ощущения очень слабые.
Обычно процедура нанесения перманентного макияжа не занимает много времени – не более двух часов. При этом большее время занимает вовсе не сама пигментация, а подборка наиболее подходящих оттенков.