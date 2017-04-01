- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Студии татуажа Елены Нечаевой
В настоящее время многие женщины, ввиду сильной занятости, не могут много времени и сил уделять ежедневному макияжу. Тем более, его необходимо периодически подправлять. В этом случае оптимальным решением для них будет процедура перманентного макияжа – татуаж, от студии татуажа Елены Нечаевой в Иркутске.
Данная процедура обладает немалыми преимуществами, к которым можно отнести следующее:
- Существенно экономит время и силы. Теперь можно не проводить по полчаса перед зеркалом, чтобы окружающие смогли наслаждаться идеальным макияжем. И перед сном незачем будет тратить время и силы на демакияж.
- Красота двадцать четыре часа в сутки. Даже если женщина умеет наносить идеальный макияж, это вовсе не значит, что она сможет делать это каждый день. Особенно, если они работают в жарких и влажных помещениях – в фитнес-клубе, в бассейне, например. Татуаж для них будет идеальным решением.
- Омолаживающий эффект. Перманентный макияж может существенно омолодить лицо, придав ему ярких красок.
- Маскирующий эффект. Татуаж поможет скрыть некоторые природные или приобретенные дефекты кожи.
- Женщинам, которые носят очки, бывает сложно наносить макияж на глаза. С перманентным макияжем таких проблем не будет.
- Подходит даже для тех, у кого есть склонность к аллергическим реакциям – качественные пигменты абсолютно безвредны.
Однако, надо предварительно записаться к специалисту на прием, чтобы выявить, имеются ли противопоказания для перманентного макияжа, к которым относятся следующие:
- Если имеются такие заболевания, как онкология, сахарный диабет, эпилепсия, псориаз, заболевания крови и прочие - то лучше воздержаться от татуажа.
- Не рекомендуется данная косметологическая процедура и беременным и кормящим женщинам. Ведь во время татуажа, несмотря на то, что применяют обезболивающие препараты, женщина ощущает дискомфорт – а это запрещено при беременности и лактации.
- Если имеются заболевания век, а также конъюнктивит, блефарит, то лучше отказаться от перманентного макияжа глаз.
- Если также имеются простудные заболевания – тоже не рекомендуется подвергать организм стрессу, а дождаться полного выздоровления.