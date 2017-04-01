Студии татуажа Елены Нечаевой

В настоящее время многие женщины, ввиду сильной занятости, не могут много времени и сил уделять ежедневному макияжу. Тем более, его необходимо периодически подправлять. В этом случае оптимальным решением для них будет процедура перманентного макияжа – татуаж, от студии татуажа Елены Нечаевой в Иркутске.

Данная процедура обладает немалыми преимуществами, к которым можно отнести следующее:

Существенно экономит время и силы. Теперь можно не проводить по полчаса перед зеркалом, чтобы окружающие смогли наслаждаться идеальным макияжем. И перед сном незачем будет тратить время и силы на демакияж.

Красота двадцать четыре часа в сутки. Даже если женщина умеет наносить идеальный макияж, это вовсе не значит, что она сможет делать это каждый день. Особенно, если они работают в жарких и влажных помещениях – в фитнес-клубе, в бассейне, например. Татуаж для них будет идеальным решением.

Омолаживающий эффект. Перманентный макияж может существенно омолодить лицо, придав ему ярких красок.

Маскирующий эффект. Татуаж поможет скрыть некоторые природные или приобретенные дефекты кожи.

Женщинам, которые носят очки, бывает сложно наносить макияж на глаза. С перманентным макияжем таких проблем не будет.

Подходит даже для тех, у кого есть склонность к аллергическим реакциям – качественные пигменты абсолютно безвредны.

Однако, надо предварительно записаться к специалисту на прием, чтобы выявить, имеются ли противопоказания для перманентного макияжа, к которым относятся следующие: