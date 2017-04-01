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Имплантационная система MIS
Имплантационная система «MIS» успешно функционирует уже на протяжении двадцати лет. Их продукция с успехом применяется во многих странах мира. Поэтому, можно не сомневаться в качестве имплантов MIS и других материалов, и смело их приобретать.
Покупка данной продукции предусматривает следующие преимущества:
- Данная компания занимает лидирующие позиции в имплантации, имеет европейские, американские и другие сертификаты качества.
- Предлагаемые здесь имплантаты имеют очень низкий процент отторжения.
- Данная компания MIS постоянно проводит клинические исследования производимой стоматологической продукции, совместно с академическими учреждениями мира. И таким образом, надежность товаров клинически доказана.
- Покупатели вместе с этим получают информацию о последних разработках в данной сфере.
- Только эта компания поставляет в комплекте с каждым имплантатом финальную фрезу, которая максимально острая и полностью стерильная. Кроме того, предлагаемыеимплантаты MIS обладают высоким уровнем приживаемости. И поэтому у пациентов не будут осложнений, и не будет необходимости в повторных процедурах – таким образом можно существенно сэкономить время и деньги.
- Данная компания предоставляет также и широкий спектр курсов различных уровней обучения для врачей-стоматологов, зубных техников. И таким образом, можно постоянно повышать свой профессиональный уровень – а это, в свою очередь позволит расширить спектр предлагаемых услуг, и соответственно, увеличить клиентуру. Более того, предоставляемые процедуры имплантации будут намного удобнее и эффективнее. А зубные техники смогут усовершенствовать свои навыки, и соответственно работа будет более эстетичной. Кроме того, здесь также и предлагаются курсы менеджеров. Они смогут получить навыки правильной работы со своими клиентами и предлагаемой продукцией.
- Отдел технического контроля с точностью следит за качеством производимой продукции – до микронов. Поэтому процент приживаемости имплантатов максимально высокий.
- Широкий ассортимент хирургических и стоматологических инструментов и расходных материалов, которые практически не подвергаются физическому износу, и менее травматичны для пациентов.