Покупатели вместе с этим получают информацию о последних разработках в данной сфере.

Данная компания предоставляет также и широкий спектр курсов различных уровней обучения для врачей-стоматологов, зубных техников. И таким образом, можно постоянно повышать свой профессиональный уровень – а это, в свою очередь позволит расширить спектр предлагаемых услуг, и соответственно, увеличить клиентуру. Более того, предоставляемые процедуры имплантации будут намного

и эффективнее. А зубные техники смогут

свои навыки, и соответственно работа будет более эстетичной. Кроме того, здесь также и предлагаются курсы менеджеров. Они смогут получить навыки правильной работы со своими клиентами и предлагаемой продукцией.