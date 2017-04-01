Низинный торф

Компания «Агрогрунт» предлагает своим потенциальным покупателям низинный торф с доставкой. Многим известно о том, что данное природное ископаемое активно используется в сельском хозяйстве, в качестве удобрений. Именно от качества торфяной смеси и будет зависеть плодородность почвы, и соответственно урожайность.

Низинный торф добывают в поймах рек, в болотистых местах. Они представляют собой плотную массу чёрного цвета, похожую на песок. Содержит в больших количествах питательные вещества, фосфор, азот, калий, которые очень полезны для почвы. Однако, из-за большого содержания органических веществ, его не нужно применять в чистом виде – только смешав с песком или грунтом, например. В таком случае почва становится более плодородной.

Он очень востребован в Московской области, и поэтому его здесь добывают в больших объемах. Для того, чтобы заказать низинный торф с доставкой, оптом и в розницу, рекомендуется связаться с менеджерами компании Агрогрунт по контактным данным. Здесь гарантируется продажа низинного торфа высокого качества в любом объеме, по вполне приемлемым ценам.

Низинный торф, если будет храниться на свежем воздухе - то он быстро высыхает, и соответственно, потеряет свои питательные свойства. Поэтому его и смешивают с песком или почвой, чтобы существенно снизить потерю питательных веществ.

Благодаря тому, что у них есть собственный автопарк, они могут доставить торф максимально быстро и в желаемом количестве. Стоимость доставки данной смеси для каждого потенциального заказчика рассчитывается в индивидуальном порядке.

На сегодняшний день наблюдается повышенный спрос на торфосмеси в Москве и Подмосковье. Ведь многие предприятия агро-промышенного комплекса предпочитают приобретать именно данный вид удобрения для повышения плодородности почвы. Кроме того, его применяют и для изготовления компоста, например.

Удобрить низинным торфом почву предоставляет прекрасную возможность сделать её более плодородной, пористой и влагоёмкой. Это обеспечивает высокую урожайность, а также предоставляет возможность выращивать конкретные растения.