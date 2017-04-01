Перманентный макияж

Нет в настоящее время женщин, которые не слышали бы о татуаже. И даже если они сами не прибегали к данной косметологической процедуре, то непременно, кто-то из их окружения этим воспользовался. При этом, если сказать об этом кому-нибудь из представительниц пенсионного возраста, некоторые из них подумают, что речь идёт о татуировках.

Безусловно, данная косметологическая процедура, действительно берет своё начало от татуировок. Однако, всем известно о том, что наколки наносятся навсегда. Они могут тускнеть, но не исчезнут через полгода-год. А перманентный макияж наносится вовсе не на всю жизнь – а только на определенный промежуток. И если женщина пожелает, то сможет обратиться к косметологам за этой процедурой заново. А вот узнать цены на перманентный макияж в Санкт-Петербурге, можно на сайте https://санкт-петербург.татуаж-россия.рф.

Поэтому в настоящее время на перманентный макияж имеется повышенный спрос. И это неудивительно, учитывая то, что с его помощью можно достичь следующего:

Придать бровям новую форму и цвет;

Придать глазам больше выразительности (создав стрелки – ведь каждая желает иметь идеальные стрелки на веках)

Зрительно изменить форму глаз;

Изменить форму губ – особенно, если они тонкие, ассиметричные, а также сделать их более яркого, насыщенного цвета.

Однако, не нужно спешить за этим сразу же. Предварительно надо записаться к специалисту на прием, чтобы выявить, имеются ли противопоказания для перманентного макияжа. Если имеются такие заболевания, как онкология, сахарный диабет, эпилепсия, псориаз, заболевания крови то лучше воздержаться от татуажа.

Также, не рекомендуется данная косметологическая процедура и будущим мамам, а также, кормящим. Ведь во время татуажа, несмотря на то, что применяют обезболивающие препараты, определенное беспокойство и дискомфорт женщина испытывает – а это запрещено при беременности и лактации.

Если имеются заболевания век, а также конъюнктивит, блефарит, то лучше не делать перманентный макияж глаз.

Если также имеются простудные заболевания – тоже не рекомендуется подвергать организм стрессу, а дождаться полного выздоровления.