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Татуаж
Есть ли в настоящее время хоть одна представительница прекрасной половины человечества, которая не слышала бы о татуаже? Нет таких – ведь даже если они сами не прибегали к данной косметологической процедуре, то непременно, кто-то из их окружения этим воспользовался.
Безусловно, такой повышенный спрос на перманентный макияж связан с немалым рядом преимуществ. Одним из главных преимуществ, это низкие цены на перманентный макияж в Уфе. Также к основным преимуществам можно отнести то, что с его помощью можно достичь следующего результата:
- Придать бровям новую форму и цвет;
- Придать глазам больше выразительности (создав стрелки – а ведь каждая желает иметь идеальные стрелки на веках).
- Зрительно изменить форму глаз;
- Изменить форму губ – особенно, если они тонкие, ассиметричные, а также и сделать их более яркого, насыщенного цвета, и спокойно кушать, пить, без постоянного нанесения помады или блеска.
Кроме того, перманентный макияж обладает следующими преимуществами:
- Значительная экономия времени и сил. С татуажем не будет необходимости по полчаса сидеть перед зеркалом, чтобы окружающие смогли наслаждаться идеальным макияжем. И не нужно будет вставать за час раньше мужа, чтобы предстать перед ним во всей своей красе – теперь можно просыпаться красавицей. И перед сном незачем будет тратить время и силы на демакияж.
- Круглосуточная красота. Даже если женщина умеет наносить идеальный макияж, потому что научилась этому у профессионального визажиста – вовсе не значит, что она сможет это каждый день. Особенно, если сильно занята. Поэтому татуаж идеально подойдёт для занятых женщин. Особенно, если они работают в жарких и влажных помещениях – в фитнес-клубе, в бассейне.
- Омолаживающий эффект. Татуаж губ и бровей может существенно омолодить лицо, придав ему ярких красок.
- Маскирующий эффект. Перманентный макияж поможет скрыть некоторые дефекты кожи, рубцы и прочие.
- Идеально для женщин со слабым зрением. Женщинам, которые носят очки, бывает сложно наносить макияж на глаза. С татуажем эти проблемы исчезнут.
- Гипоаллергенность. Даже те, у кого есть склонность к аллергическим реакциям, могут смело прибегать к данной процедуре – качественные пигменты абсолютно безвредны.