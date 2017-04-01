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На что идут женщины ради красоты
В настоящее время многие женщины, желающие круглосуточно выглядеть красавицами, обращаются к косметологам для перманентного макияжа - татуажа. Данная процедура обладает многими преимуществами, к которым можно отнести следующее:
- существенная экономия времени, что особенно актуально для деловых женщин, которым на протяжении всего рабочего дня приходится неоднократно подправлять макияж
- возможность более ярко подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки внешности (к примеру, придать бровям, губам, глазам идеальную форму и прочие).
- можно спокойно посещать бассейн, сауну, пляж, и не беспокоиться за сохранность макияжа.
- в отличие от декоративной косметики, пигменты для перманентного макияжа абсолютно безопасны, не вызывают аллергических реакций и прочих неприятностей.
- татуаж также помогает скрыть и возможные дефекты внешности – как врожденные, так и приобретенные. Например, заячья губа, шрамы на лице и прочие.
Однако, перед тем как решиться на данную процедуру, нужно предварительно проконсультироваться со специалистами. Дело в том, что имеются случаи, при которых лучше воздержаться от татуажа. К таким случаям относятся следующее:
- наличие заболеваний кожи;
- наличие конъюнктивита (в этом случае лучше отказаться от подведения глаз);
- во время «критических дней»;
- после приема алкоголя, поскольку он повышает свертываемость крови.
Также, имеются и противопоказания к перманентному макияжу. К ним относятся следующее:
- беременность и грудное вскармливание;
- повышенный сахар в крови;
- нарушение свертываемости крови;
- эпилепсия;
- наличие онкологических заболеваний;
- несовершеннолетним данная процедура запрещена.
И если женщина не относится ни к одной из вышеназванных категорий, то может смело соглашаться на эту процедуру и менять свою внешность в лучшую сторону, и возможно, изменить даже свою жизнь, притом что цены на перманентный макияж в Казаниприемлемые. Но обращаться надо к проверенным специалистам, которые всю процедуру выполнят качественно, а также применят только соответствующие пигменты, соблюдая полную стерильность.