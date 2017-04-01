Налоговые споры

Нередко бывают ситуации, когда возникают споры с налоговыми органами. В основном, к ним относится налоговая инспекция.

Если спорная сумма большая, то правоохранительные органы могут обвинить в совершении налогового преступления. Ведь, вполне возможно, что инспекция злоупотребляет своими правами. Увы, налоговые органы часто работают, нарушая нормы и порядки, установленные законодательством, а также игнорируют презумпцию невиновности. Большинство налоговых актов, решений не являются правомерными. Поэтому обязательно нужно показать эти акты и другие документы квалифицированным специалистам, которые смогут найти недочеты и нарушение закона в любом решении, принятом налоговой инспекцией.

Например, в Украине функционирует компания «МИБ», где работают опытные дипломированные юристы. Данная компания в Одессе уже в течение долгого времени сопровождает налоговые споры своих клиентов. Причём, не только в Одессе, но и по всей территории страны.

Среди их основных клиентов есть не только частные предприниматели (среднего и малого масштаба), но и крупные торговые компании и сельскохозяйственные предприятия.

В арсенале данной юридической фирмы «МИБ» имеется огромное количество удачно завершенных налоговых дел по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, налоговому кредиту, экологичекому налогу и прочему.

Чаще всего, нецелесообразно регулировать налоговые дела до суда. И поэтому правильным решением будет обращаться к юристам с большой судебной практикой. Специалисты данной компании относятся к ним. Поэтому они смогут предоставить оптимальное решение проблемы своих клиентов по налоговым спорам.

Если же клиентам понадобилось обжаловать налоговое уведомление-решение до суда – то есть, в административном порядке, то юрист этой компании «МИБ», специализирующийся по налоговым делам, сможет оказать качественную помощь в данном вопросе. Они смогут грамотно составить соответствующую жалобу, в том числе и сопроводить весь процесс обжалования на суде.

Все предлагаемые услуги, адвокат по налоговым спорам фирмы «МИБ» выполняет в оперативные сроки.