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Практически каждый человек желает как можно дольше оставаться молодым. И для этого вовсе не обязательно ложиться под нож пластического хирурга или колоть инъекции ботокса, в том числе и пользоваться различными кремами. Вполне можно начать питаться правильно. Ведь именно еда и является основой здоровья и красоты.

Специалисты составили список, состоящий из десяти продуктов, которые прекрасно подойдут для сохранения молодости, и не приведут к негативным последствиям. К этим продуктам относятся следующие:

Помидоры. В составе этих овощей имеется ликопин, который является идеальным компонентом для профилактики многих заболеваний. Более того, помидоры богаты и витаминами.

Зеленый чай. Данный напиток значительно замедляет старение и увядание кожи, гораздо дольше сохраняя её упругость.

Брокколи. Этот овощ семейства крестоцветных является одним из лучших для устранения различных воспалительных процессов в организме. Он прекрасно сказывается на здоровье кожи и глаз.

Лосось. Благодаря наличию витамина В12 и омега-3 жиров, можно прекрасно уберечь организм от различных воспалительных процессов.

Оливковое масло. Оно снижает уровень холестерина в организме, а также является прекрасной профилактикой онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Листовой салат. Благодаря содержанию железа, данный овощ служит прекрасной профилактикой анемии. Поэтому, обогатив свой рацион листовыми салатами, можно всегда быть более бодрыми и здоровыми, без чувства утомляемости и усталости.

Грецкие орехи. Не обязательно употреблять их в большом количестве – вполне достаточно и малой дозы. Они оказывают прекрасное влияние на функции мозга, а также помогают при воспалительных заболеваниях.

Черника. Эта ягода также полезна для мозга. А ещё и благодаря наличию клетчатки и витаминов С и Е, она сохраняет упругость кожи.

Темный шоколад. Помимо вкуса, он ещё и имеет пользу для организма. В первую очередь можно назвать то, что он повышает настроение. А ведь положительные эмоции помогают сохранить молодость и красоту.

Авокадо. Благодаря наличию калия, фолата, каротиноидов, он позволяет продлить молодость организма.