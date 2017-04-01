Пропиленгликоль по выгодной цене

Пропиленгликоль – густая субстанция без запаха, но имеющая сладковатый вкус. В чем особенность данного вещества? Прежде всего в широком спектре применения. Пропиленгликоль используют в таких сферах как парфюмерия, химическая промышленность, фармакология. В фармацевтике вещество широко используется при изготовлении мазей и различных кремов. Поэтому для большинства фармацевтических заводов пропиленгликоль является важным составляющим веществом, без которого сложно представить процесс изготовления некоторых препаратов.

Область применения пропиленгликоля значительно шире, чем может показаться. Кроме перечисленных отраслей, данное вещество используется для появления дыма в электронных сигаретах. Стоит отметить, что данное вещество практически нетоксично. Благодаря этому еще одной областью применения пропиленгликоля является пищевая промышленность. Его добавляют с целью ароматизации и растворения. Можно точно сказать, что пропиленгликоль – вещество востребованное, без него трудно представить практически любую отрасль.

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