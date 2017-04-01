Прогнозы на футбол

Прогнозы на спорт актуальны во многих странах, в том числе и в нашей. Наибольшей популярностью пользуются ставки на футбол. И при этом прогнозы делаются не всегда на конечный результат. Вариантов может быть много – например, перейдёт ли игрок в другую команду, будет ли участвовать сборная страны в матче, или команда в Лиге Чемпионов, и прочих. Иногда бывают самые невероятные футбольные прогнозы.

В основном, многие делают футбольные прогнозы, основываясь на фактах. Но далеко не всегда. Нередко – на эмоциях.

В основу системы ставок заложены многие факторы, которые прямо или косвенно могут оказать влияние на выбор. Чаще всего, к этим факторам относятся следующие:

Ключевые футболисты каждой команды. Именно от их физической формы и психологического состояния, наличия травм и прочих, и зависит выбор.

Положение клуба в чемпионате.

Противостояние между тренерами.

Стиль игры.

Статистика игр.

Все вышеназванные факторы являются наиболее актуальными, но и они, всего лишь, малая доля.

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