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Прогнозы на футбол
Прогнозы на спорт актуальны во многих странах, в том числе и в нашей. Наибольшей популярностью пользуются ставки на футбол. И при этом прогнозы делаются не всегда на конечный результат. Вариантов может быть много – например, перейдёт ли игрок в другую команду, будет ли участвовать сборная страны в матче, или команда в Лиге Чемпионов, и прочих. Иногда бывают самые невероятные футбольные прогнозы.
В основном, многие делают футбольные прогнозы, основываясь на фактах. Но далеко не всегда. Нередко – на эмоциях.
В основу системы ставок заложены многие факторы, которые прямо или косвенно могут оказать влияние на выбор. Чаще всего, к этим факторам относятся следующие:
- Ключевые футболисты каждой команды. Именно от их физической формы и психологического состояния, наличия травм и прочих, и зависит выбор.
- Положение клуба в чемпионате.
- Противостояние между тренерами.
- Стиль игры.
- Статистика игр.
Все вышеназванные факторы являются наиболее актуальными, но и они, всего лишь, малая доля.
Прогнозы на футбол представлены на сервере bettank.ru. Они абсолютно бесплатные и доступны каждому желающему. И в то же время, они более качественные, чем на многих других ресурсах.