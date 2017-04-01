» » Прогнозы на футбол

Прогнозы на футбол

Сегодня, 16:27 Это интересно
Прогнозы на футбол

Прогнозы на спорт актуальны во многих странах, в том числе и в нашей. Наибольшей популярностью пользуются ставки на футбол. И при этом прогнозы делаются не всегда на конечный результат. Вариантов может быть много – например, перейдёт ли игрок в другую команду, будет ли участвовать сборная страны в матче, или команда в Лиге Чемпионов, и прочих. Иногда бывают самые невероятные футбольные прогнозы.

В основном, многие делают футбольные прогнозы, основываясь на фактах. Но далеко не всегда. Нередко – на эмоциях.

В основу системы ставок заложены многие факторы, которые прямо или косвенно могут оказать влияние на выбор. Чаще всего, к этим факторам относятся следующие:

  • Ключевые футболисты каждой команды. Именно от их физической формы и психологического состояния, наличия травм и прочих, и зависит выбор.
  • Положение клуба в чемпионате.
  • Противостояние между тренерами.
  • Стиль игры.
  • Статистика игр.

Все вышеназванные факторы являются наиболее актуальными, но и они, всего лишь, малая доля.

Прогнозы на футбол представлены на сервере bettank.ru. Они абсолютно бесплатные и доступны каждому желающему. И в то же время, они более качественные, чем на многих других ресурсах.