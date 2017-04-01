Фильтры для питьевой воды

Сколько человек может прожить без воды? По разным данным около 1 недели. Сколько человек может прожить без чистой воды? Некоторые живут всю жизнь, правда жизнь их оказывается хуже и короче, чем могла бы. Но именно через нее, в организм могут проникнуть опасные вещества и болезнетворные микроорганизмы. Не секрет, что водопроводная вода далека от идеала, так же как, и колодезная. Есть ли выход? Может покупать бутилированную воду, что оказывается слишком дорого и заботливо? Или кипятить, что малоэффективно очищает ее? Каждый разумный человек понимает, что вода требует очистки, и не какой либо, а эффективной. Благо, что в ХХI веке, очистка воды у себя дома уже не диковинка и не причуда для богатых, а доступная необходимость. Это возможно, если купить фильтр для воды в квартиру или дом.

Так для чего нужен фильтр для виды? Для здоровья всей семьи. Сегодня на рынке можно найти массу видов фильтров для очистки воды, но какой выбрать исходя из своих потребностей?

Насадка на кран. Единственное ее преимущество состоит в том, что она удобна в использовании. В остальном же она явно проигрывает по сравнению с другими видами очистителей. Маленькие размеры этого очистителя ставят под вопрос способность его к глубокой очистки воды. Еще одним минусом является необходимость частой замены картриджей. Фильтры-кувшины. Этот вид очистителей наиболее популярен среди пользователей. Его мобильность и возможность ионизировать воду прельщает многих. Судите сами – налил воды в кувшин и через короткое время можешь пить, где бы ты ни был – дома, на даче или на природе. Но есть один видимый недостаток – ресурс картриджей. Для больших объемов он не удобен. Фильтры, которые монтируются в систему водоснабжения. Этот способ очистки самый эффективный: вода проходит не через один картридж, а через целую систему фильтров, что дает возможность отсеять все механические примеси, а потом, отдельно удалить опасные элементы и патогенные микроорганизмы. При желании воду можно минерализировать.

На первый взгляд может показаться, что установка этой системы обратного осмоса дорогостоящая, но если разобраться, это не совсем так. Стоит только подсчитать, сколько будет стоить вода такого качество, если ее покупать в бутылках. На самом деле такое вложение очень быстро окупается и не только в вопросе финансовом, ваше тело скажет вас «спасибо».

Исходя из вышесказанного, мы понимаем, что для того, чтобы больше не переживать за качество воды, которую мы пьем, и которую наливаем в стаканы нашим детям, следует немедленно отправляться в магазин фильтров для воды, и переходить на лучший уровень жизни уже сегодня. Хорошо, что теперь фильтр для воды в квартиру или дом можно приобрести, не выходя из дома, а посмотрев каталог в интернет магазине.