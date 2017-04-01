Натяжные потолки

Каждый, кто хоть один раз сталкивался с ремонтом, может представить, как утомительно долго происходит отделка потолка. Необходимо выровнять поверхность, заделать все неровности, шпаклевать, штукатурить, красить. Потом появился гипсокартон, с его помощью процесс продвигался быстрее, но стоимость существенно увеличивалась, особенно если предполагалась конструкция двух уровней.

Натяжной потолок двух уровней выглядит намного интереснее, монтаж гораздо проще, при его установке нет столько грязи и мусора. Современные натяжные потолки не требуют окраски. Конечно, везде есть свои недостатки, положительные и отрицательные стороны, но в случае с натяжными потолками минусов практически нет, а плюсов значительно больше, чем может показаться на первый взгляд

высокая скорость монтажа;

нет пыли и строительного мусора;

огромный выбор цветов;

покрытие можно соорудить любой формы;

потолку не страшны протечки воды с верхних этажей.

При работе с листами гипсокартона появляется пыль, которая отрицательно влияет на организм человека, после установки, необходимо заштукатурить стыки и швы между листами, покрасить. Всех этих дел не потребуется с установкой натяжных потолочных покрытий.

Двухуровневые натяжные потолки фото ,которых можно найти в рунете, наиболее доступный вариант обновления интерьера. Такой потолок сделает ваше помещение более привлекательным. Покрытие на основе синтетического материала можно подобрать любого цвета, а при желании художественно расписать. Тканевые потолочные покрытия создают в помещении особый уют, и подходят для деревянной резной мебели.

Синтетическая пропитка, входящая в состав, делает потолок прочным и долговечным. Материал абсолютно безопасный не влияет на здоровье человека. Пористость потолка дает возможность циркуляции воздуха и не позволяет скапливаться влаги. Отсутствие швов позволяет сделать потолок более красивым и благородным.

Потолочная ткань не боится холода, ей не страшны перепады температур, поэтому покрытия используют в развлекательных центрах, где часто открываются входные двери и присутствуют сквозняки.