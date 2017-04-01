Торговля бинарными опционами

В последнее время очень распространено понятие бинарных опционов. Но многие слышали только название, и не имеют понятия о том, что же они собой представляют. Бинарные опционы являются современными инструментами финансового рынка, посредством которых, трейдеры имеют возможность быстрого и несложного заработка на котировках.

Несколько лет назад прибыль от колебаний котировок валют, ценных бумаг, нефти, золота получали только опытные, профессиональные трейдеры, поскольку они обладали необходимыми знаниями в этом деле. Однако, кроме знаний и навыков, необходимо ещё один немаловажный фактор – терпение. Ведь данные сделки на финансовых и валютных рынках могут проходить на протяжении длительного времени – и речь идет не о нескольких часах, а о днях, неделях.

Однако, не так дано в этом деле произошла невероятная революция – на финансовых рынках появились бинарные опционы, благодаря которым, предоставляется возможность получать прибыль в течение короткого времени. То есть теперь не придется долго ждать результатов в течение нескольких минут можно будет неплохо заработать.

Бинарные опционы представляют собой своеобразную сделку, для заключения которой надо будет лишь спрогнозировать движение цен на тот или иной актив на определенное время. По этой причине такой вид опционов и называют бинарными - то есть имеется всего два вероятных варианта – либо прогноз сбудется, либо нет. Если до окончания установленного срока, прогноз трейдера сбудется, то он получит свой денежный выигрыш.

Бинарные опционы обладают следующим рядом преимуществ:

Простота. Вполне достаточно для заключения трейдерской сделки выбрать один из двух предоставленных вариантов. И для этого вовсе необязательно обладать знаниями о финансах и валютах.

Скорость. В настоящее время сделки могут продолжаться и несколько минут, а порой даже и менее минуты.

Многообразие активов. Получать прибыль можно на котировках валют, нефти, золота, ценных бумагах.

Контроль над рисками. Если прогноз трейдера не сбудется, то он потеряет только ту сумму, которую вложил в сделку.

Желающие обучиться торговле бинарными опционами, могут сделать это здесь.