Пеший турпоход в Турции

Наверное, каждый человек хочет путешествовать. Однако, далеко не каждый имеет для этого достаточно времени и финансовых возможностей. Но, ввиду доступности туров и нередких горячих путевок, поехать в другую страну в настоящее время не составляет особого труда.

Например, туристическая компания «Национальный Оздоровительный центр» является одной из них. Свои туристические услуги они предоставляют уже более двадцати лет. У них всегда есть интересные и актуальные предложения по отдыху в любую страну и любой сезон. Они сотрудничают только с ведущими и надежными туроператорами. Поэтому, каждый желающий сможет обратиться к ним, а менеджеры данного агентства всегда с готовностью подберут туры, наиболее соответствующие пожеланиям клиентов.

Также, в данном турагентстве предлагают услуги и по организации активных видов отдыха, в том числе и пеших турпоходов. Этим они занимаются свыше десяти лет. Благодаря им можно значительно повысить свой жизненный тонус, полностью расслабиться от тяжелых рабочих месяцев, приобрести заряд бодрости , улучшить здоровье и получить массу незабываемых позитивных эмоций.

Одним из интереснейших предложений данной туристической компании является поход по Ликийской тропе в Турции, с продолжительностью восемь дней, семь ночей.

Данный пешеходный маршрут имеет протяженность свыше пятисот километров по горам Тавра, вдоль средиземноморского побережья. В мировом рейтинге эта тропа занимает высокие позиции среди самых красивых для пеших походов.

Безусловно, в течение недели все пятьсот километров не пройти. Здесь предлагается одолеть только самые красивые её части, с природными достопримечательностями и памятниками древности.

Кроме того, по окончании активной части пешего маршрута, предлагается несколько дней отдохнуть в отеле Кемера – красивейшего курорта Турции. И здесь же поплавать в море или позагорать на берегу, понежиться под лучами солнца.

Благодаря данному турагентству не будет необходимости искать и покупать билеты на самолёт и бронировать номер в отеле. Все это они берут на себя.

Подробности на сайте nrc.com.ua.