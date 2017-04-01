Новые игры Lady Bug

Сначала это был крупномасштабный проект французских и корейских аниматоров. Он оказался настолько удачным, что понравился многим представителям молодежи во всем мире за несколько месяцев.

Невероятные приключения очаровательной молодой француженки Маринетты и успешного парня Адриана сразу нашли свое место и в виртуальном пространстве.

Новые игры оLady Bug и Super Cote заинтересовали не меньше, и, возможно, даже больше, чем сам мультипликационный сериал.

Здесь есть все: мистика, любовь, дружба, превращения и Париж. Это и стало поводом для создания онлайн-игр разных жанров с участием мультипликационных персонажей. Квесты, переодевание, платформеры и прочие - очень интересны юным геймерам, в основном, потому, что они тесно связаны с историей любви этой милой пары.

А для того, чтобы играть было ещё интереснее, желательно познакомиться не только с главными героями, но и их друзьями и всем их миром, в котором они живут.

Все эти и многие другие персонажи встречаются геймерам во время флеш-игр с Lady Bug. В некоторых приложениях герои посещают социальные мероприятия, участвуют в молодежных собраниях или конкурсахх, другие спасают мир вместе. Они ходят в бутики, интересуются модой, понимают искусство, и все это отражается во многих онлайн-играх.

Поцелуи для фанатов счастливых концовок

Нестандартная ситуация, когда каждый из влюбленных страдает без причины, делает игры с участием молодых французов с поцелуями особенно интересными. И все потому, что игра - это место, где можно моделировать события. Здесь Super Cat удается поцеловать Lady Bug. Ведь виртуальный мир благодаря стараниям геймеров, не так жесток.

Среди множества предложений есть и бесплатные флеш-игры о Lady Bag и Super Cat на любой вкус. Среди них есть интересные проекты для двух игроков. Каждый из них привлекателен по-своему, в то время как все они пронизаны оптимизмом и способны привлекать к себе внимание многих.

Приключения Super Cat и Lady Bagh продолжаются. В мультсериале появляются новые персонажи. И поэтому скоро разработают новые флеш-игры с участием очаровательной Lady Bag и Super Cat.

Играть бесплатно можно здесь http://onlajnigry.net/flash/ledi-bag/.