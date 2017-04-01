Туры на Байкал: по легендарным местам

Из школьных учебников географии мы помним, что Байкал - самый большой в мире резервуар чистейшей пресной воды. В нем содержится чуть менее четверти всех ее мировых запасов. Еще это самое глубокое озеро в мире. В него впадает более трехсот рек и речушек, а вытекает всего одна - красавица Ангара. Природа Прибайкалья поражает своим разнообразием и уникальностью. Более 70% растений и животных в этих местах являются эндемиками. Среди самых экзотических - единственный на планете пресноводный тюлень нерпа. А еще с Байкалом связано великое множество красивых легенд, загадочный преданий.



Какой бы из туров на Байкал вы не выбрали, обязательно окажитесь среди живописнейшей сибирской природы. Однако есть здесь совершенно особенные, сакральные места. Они могут придавать силу, исполнять желания или, напротив, нежелательны для посещения простыми смертными. О таких местах, окутанных легендами и суевериями, и поговорим в этой статье.



Остров Ольхон

Исток Ангары и Шаман-камень

На Байкале около трех десятков островов. Ольхон - самый известный из них. Он не только самый большой, но и единственный, на котором постоянно живут люди. Буряты верят, что именно на Ольхоне обитают, хранящие великое озеро от бед и невзгод.Если вы мечтаете о туре на Байкал и уже изучали информацию об озере, обязательно видели фото скалы Шаманка. Об этой белоснежной скале ходит множество легенд. По одной из них, в сквозной пещере скалы когда-то поселился эжин — хозяин Байкала. Тревожить дух нельзя. Лишь шаманы изредка приходили сюда, чтобы совершать свои обряды, связанные с очищением кармы или снятием тяжелых проклятий. Если всадник оказывался в этих местах, он обязательно обматывал копыта своего коня войлоком, чтобы цоканье не нарушало тишину сакрального места. Женщины же обходили скалу Шаманка минимум за две версты.Еще одно культовое место Ольхона - мыс Богатырь. Второе его название Огненный. Существует старинная легенда, что Байкал не хотел пускать на свой главный остров первых русских путешественников. Он напугал людей огромным огненным столбом, неожиданно вырвавшемся из вод озера рядом с мысом. Это явление время от времени наблюдают до сих пор. На мысе Богатырь шаманы проводят обряды, связанные с просьбами об усмирении стихий.Всего в 70-ти километрах от Иркутска находится еще одно уникальное место. Если вы в тур на Байкал, это место увидите почти наверняка. В самом начале поселка Листвянка, в истоке реки Ангара из воды торчит верхушка скалы. Это и есть легендарный Шаман-камень. Когда-то старик Байкал так разгневался на свою единственную дочь Ангару, что швырнул ей вслед огромную скалу. Однако Ангара успела увернуться и убежала к своему возлюбленному Енисею. Издревле на Шаман-камне проводили различные обряды. Сюда приезжали молиться, давать клятвы, загадывать желания. Считается, что место это очищает и придает сил. В древние времена на Шаман-камне заставляли ночевать осужденных преступников, которые не хотели сознаваться в своих грехах. Если наутро человек не замерзал, и его не смывало волной в реку, значит он действительно чист перед закон и людьми.На Байкале много удивительных и загадочных мест. И каждое из них по своему прекрасно.