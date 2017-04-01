Что мы знаем о Америке

Когда человек отправляется на постоянное место жительства в Америку, то он естественно задается вопросом, какой лучше выбрать город для проживания. Ведь в Америке насчитывается 270 городов. По данным рейтинга можно точно выделить несколько основных городов, которые пользуются большим спросом среди переселенцев из нашей страны.

Самым дорогим городом в США считается именно Нью-Йорк. Поэтому если у вас есть большие финансовые возможности, то вам непременно нужно туда. Это очень большой мегаполис, в котором сосредоточены многие центры искусства и живописи, а также индустрии и развлечений. Если вы желаете жить среди белого населения, то самый популярный город среди белокожих – это Биллингс, штат Монтана.

Специалисты выделяют также самый лучший для проживания город – это Питтсбург, штат Пенсильвания. Он занимает только ведущие позиции среди остальных городов Америки по качеству жизни. Здесь наблюдается низкий уровень преступности, а также самые дешевые цены на жилье. Здесь самые лучшие условия для быстрого получения работы и качественного образования. Стоит отметить, что данный город очень развит в таких отраслях, как медицина, туризм, финансы, образования и некоторые отрасли промышленности.