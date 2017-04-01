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Ортопедические матрасы с независимыми пружинами
В последнее время одним из самых популярных видов матрасов является ортопедический, с независимыми пружинами. Он является самым эргономичным вариантом.
Он очень удобен тем, что способствует равномерному распределению веса лежащего на нем человека. Данный вид матраса оснащен независимыми пружинами, делающих его очень комфортным, а сон полноценным. При этом, конструкция ортопедического матраса вовсе несложная, и в то же время очень эффективная.
Пружины могут быть расположены не только строго в ряд, но и в шахматном порядке (в виде пчелиных сот) а также попарно – маленькая внутри большей. А сам матрас, при этом, остается полностью бесшумным.
При изготовлении ортопедических матрасов с независимыми пружинами, применяются следующие виды наполнителей:
- Натуральный или искусственный латекс. Благодаря данному наполнителю матрас обретает дополнительную упругость и мягкость.
- Кокосовая койра. Придаёт изделию больше жесткости.
- Пенополиуретан. Если поверхность очень жёсткая, то данный наполнитель смягчает её.
- Шерсть или войлок. Придают изделию лечебный эффект, улучшающий суставы и кожу.
Нередко ортопедические матрасы имеют сразу несколько наполнителей, и являются двусторонними – для всех времен года.
А для того, чтобы ортопедический матрас полностью проявлял свои основные свойства, их необходимо размещать на соответствующих основаниях, в том числе и на абсолютно жесткой, ровной поверхности.
Поэтому, желание купить матрасы с независимыми пружинами – это очень правильное решение. Ведь данные изделия помогут в следующем:
- Профилактики заболеваний позвоночника у детей, даже очень маленьких.
- Комфортного и здорового сна.
- Решение ортопедических проблем.
Вышеназванные преимущества данных изделий полностью связаны с их конструктивными особенностями, к которым относятся следующие:
- Правильное распределение давления на пружины.
- В случае смены положения тела, «волна» отсутствует.
- Долгий срок службы.
- Надежность. Обшивка не разрушается даже при очень сильных нагрузках.
Также стоит отметить ещё одно преимущество матрасов с независимым пружинами – их доступность. Цена - вполне доступная для всех потребителей.
Можно купить ортопедический матрас в интернет магазине «Сибтекс» в Москве.