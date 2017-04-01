Ортопедические матрасы с независимыми пружинами

В последнее время одним из самых популярных видов матрасов является ортопедический, с независимыми пружинами. Он является самым эргономичным вариантом.

Он очень удобен тем, что способствует равномерному распределению веса лежащего на нем человека. Данный вид матраса оснащен независимыми пружинами, делающих его очень комфортным, а сон полноценным. При этом, конструкция ортопедического матраса вовсе несложная, и в то же время очень эффективная.

Пружины могут быть расположены не только строго в ряд, но и в шахматном порядке (в виде пчелиных сот) а также попарно – маленькая внутри большей. А сам матрас, при этом, остается полностью бесшумным.

При изготовлении ортопедических матрасов с независимыми пружинами, применяются следующие виды наполнителей:

Натуральный или искусственный латекс. Благодаря данному наполнителю матрас обретает дополнительную упругость и мягкость.

Кокосовая койра. Придаёт изделию больше жесткости.

Пенополиуретан. Если поверхность очень жёсткая, то данный наполнитель смягчает её.

Шерсть или войлок. Придают изделию лечебный эффект, улучшающий суставы и кожу.

Нередко ортопедические матрасы имеют сразу несколько наполнителей, и являются двусторонними – для всех времен года.

А для того, чтобы ортопедический матрас полностью проявлял свои основные свойства, их необходимо размещать на соответствующих основаниях, в том числе и на абсолютно жесткой, ровной поверхности.

Поэтому, желание купить матрасы с независимыми пружинами – это очень правильное решение. Ведь данные изделия помогут в следующем:

Профилактики заболеваний позвоночника у детей, даже очень маленьких.

Комфортного и здорового сна.

Решение ортопедических проблем.

Вышеназванные преимущества данных изделий полностью связаны с их конструктивными особенностями, к которым относятся следующие:

Правильное распределение давления на пружины.

В случае смены положения тела, «волна» отсутствует .

отсутствует Долгий срок службы.

Надежность. Обшивка не разрушается даже при очень сильных нагрузках.

Также стоит отметить ещё одно преимущество матрасов с независимым пружинами – их доступность. Цена - вполне доступная для всех потребителей.

Можно купить ортопедический матрас в интернет магазине «Сибтекс» в Москве.