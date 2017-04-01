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Алаколь и база отдыха Оазис
В последние годы многие желают отдыхать заграницей. Но несмотря на сравнительную доступность зарубежных курортов, немало людей предпочитают отдыхать в Постсоветских базах отдыха. В том числе и в Казахстане.
Например, в
этой стране имеется озеро
В этой базе отдыха можно не только прекрасно отдохнуть после тяжелого рабочего года, но и значительно подправить своё самочувствие, и набраться невероятных эмоций надолго.
Кроме того, в этой базе отдыха предлагается ещё и немало развлечений, в том числе и проведения корпоративов, эко-тим билдингов, торжественных мероприятий, активного совместного отдыха с друзьями и сотрудниками, дней рождения и прочих. Для этого здесь есть всё необходимое - музыкальное оборудование, микрофоны, проектор для презентаций. А проводить данные мероприятия можно в просторной уютной беседке, вмещающей в себя до пятидесяти человек.
В каждом номере данной базы отдыха имеется телевизор, кондиционер, холодильник, необходимая мебель, а также душевая кабина с горячей водой, санузел и прочие удобства.
Кроме того, на территории данной базы отдыха "Оазис" есть ещё и кафе, магазин, танцплощадка с цветомузыкой, детская песочница, летний кинотеатр, русская баня, бильярд, и прочие – на любой вкус.
Кроме того, неподалёку от «Оазиса» располагается галечный пляж. Здесь есть и шезлонги, и стационарные зонтики. Имеются все виды водных развлечений.
Озеро Алаколь является единственным в мире, в котором есть чёрный пляж из вулканической гальки. Здесь обитают восемнадцать видов рыб – поэтому любители рыбной ловли тоже найдёт чем себя занять.
Кроме того, вода данного озера включает в себя почти всю таблицу Д.И. Менделеева. Поэтому она способствует исцелению от кожных заболеваний (псориаза, экземы, нейродермита, и прочих), положительно влияет на опорно-двигательный аппарат, нервную систему, и повышает иммунитет организма. Поэтому, многие отдыхающие, приехавшие сюда для избавления от одного заболевания, параллельно избавлялись и от многих других. Даже вылечивались от женского бесплодия.
Кроме чудотворной воды здесь исцеляющим эффектом обладают и лечебные грязи.
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