Алаколь и база отдыха Оазис

В последние годы многие желают отдыхать заграницей. Но несмотря на сравнительную доступность зарубежных курортов, немало людей предпочитают отдыхать в Постсоветских базах отдыха. В том числе и в Казахстане.

Например, в этой стране имеется озеро Алаколь и база отдыха «Оазис». Здесь могут одновременно отдыхать до ста восьмидесяти человек. Количество мест в номерах от двух до восьми. И в каждом из них есть все необходимые удобства.

В этой базе отдыха можно не только прекрасно отдохнуть после тяжелого рабочего года, но и значительно подправить своё самочувствие, и набраться невероятных эмоций надолго.

Кроме того, в этой базе отдыха предлагается ещё и немало развлечений, в том числе и проведения корпоративов, эко-тим билдингов, торжественных мероприятий, активного совместного отдыха с друзьями и сотрудниками, дней рождения и прочих. Для этого здесь есть всё необходимое - музыкальное оборудование, микрофоны, проектор для презентаций. А проводить данные мероприятия можно в просторной уютной беседке, вмещающей в себя до пятидесяти человек.

В каждом номере данной базы отдыха имеется телевизор, кондиционер, холодильник, необходимая мебель, а также душевая кабина с горячей водой, санузел и прочие удобства.

Кроме того, на территории данной базы отдыха "Оазис" есть ещё и кафе, магазин, танцплощадка с цветомузыкой, детская песочница, летний кинотеатр, русская баня, бильярд, и прочие – на любой вкус.

Кроме того, неподалёку от «Оазиса» располагается галечный пляж. Здесь есть и шезлонги, и стационарные зонтики. Имеются все виды водных развлечений.

Озеро Алаколь является единственным в мире, в котором есть чёрный пляж из вулканической гальки. Здесь обитают восемнадцать видов рыб – поэтому любители рыбной ловли тоже найдёт чем себя занять.

Кроме того, вода данного озера включает в себя почти всю таблицу Д.И. Менделеева. Поэтому она способствует исцелению от кожных заболеваний (псориаза, экземы, нейродермита, и прочих), положительно влияет на опорно-двигательный аппарат, нервную систему, и повышает иммунитет организма. Поэтому, многие отдыхающие, приехавшие сюда для избавления от одного заболевания, параллельно избавлялись и от многих других. Даже вылечивались от женского бесплодия.

Кроме чудотворной воды здесь исцеляющим эффектом обладают и лечебные грязи.