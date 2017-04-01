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Дубликаты автономеров Азербайджана
Дубликаты автомобильных номеров могут изготавливаться как для РФ, так и для других стран. Это законный способ замены утраченных или пришедших в негодность автономеров.
Дубликаты азербайджанских номеров
Одни из самых популярных автономеров — на зарегистрированные в Азербайджане автомобили.
Когда может понадобиться дубликат азербайджанского номера? В первую очередь, такая услуга необходима владельцам авто, у которых возникли проблемы с автономеров во время пребывания в России. Нередко в специализированные российские компании такие как http://dublikaty-nomera.ru/ через сайт, электронную почту и другими способами обращаются люди прямо из Азербайджана и получают такие необходимые таблички по почте или по приезду.
Какие азербайджанские номера можно заказать
В специализированных, имеющих необходимое разрешение на такую деятельность компаниях, можно заказать практически любые азербайджанские автомобильные номера:
- для легкового автотранспорта;
- для грузовых автомобилей;
- для мотоциклов, прицепов;
- для автобусов.
Прежде чем делать заказ, нужно удостовериться в том, что компания работает легально и её изделия соответствуют всем требованиям к автономерам и полностью идентичны оригинальным.
Производство азербайджанских автономеров
Изготовление автономера только на первый взгляд может показаться очень постой задачей. На самом деле это достаточно сложные изделия с восьмислойной структурой, изготовленные из специальных материалов. На них имеются голограммы и другие степени защиты.
Для производства автономеров необходимы знания, опыт и специальное импортное оборудование. При изготовлении автомобильного номера Азербайджана оформляются все необходимые элементы:
- порядковый номер автомобиля;
- серия;
- государственные символы в соответствии с требования государства Азербайджан;
- данные о территориальной привязанности автомобиля.
Если вы обратились в серьезную компанию, которая работает не первый год и имеет необходимые разрешения, о которой есть реальные отзывы многих клиентов, можете быть уверенными — Азербайджан номера будут изготовлены в соответствии с оригинальными образцами госномеров республики.
Подобные номера являются абсолютно легальными, для них не понадобится перерегистрация транспортного средства в Азербайджане. Для производства используется алюминиевый сплав с особым составом, специальная лента с высокой степенью светоотражения. По особой технологи наносится информация и голограммы.
При утрате автономера Азербайджана нет необходимости отставлять автомобиль надолго в гараж, до тех времен, пока пройдете перерегистрацию транспортного средства. Тем более не стоит ездить без номеров. Есть гораздо более быстрые и удобные решения.