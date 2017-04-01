Дубликаты автономеров Азербайджана

Дубликаты автомобильных номеров могут изготавливаться как для РФ, так и для других стран. Это законный способ замены утраченных или пришедших в негодность автономеров.

Дубликаты азербайджанских номеров

Одни из самых популярных автономеров — на зарегистрированные в Азербайджане автомобили.

Когда может понадобиться дубликат азербайджанского номера? В первую очередь, такая услуга необходима владельцам авто, у которых возникли проблемы с автономеров во время пребывания в России. Нередко в специализированные российские компании такие как http://dublikaty-nomera.ru/ через сайт, электронную почту и другими способами обращаются люди прямо из Азербайджана и получают такие необходимые таблички по почте или по приезду.

Какие азербайджанские номера можно заказать

В специализированных, имеющих необходимое разрешение на такую деятельность компаниях, можно заказать практически любые азербайджанские автомобильные номера:

для легкового автотранспорта;

для грузовых автомобилей;

для мотоциклов, прицепов;

для автобусов.

Прежде чем делать заказ, нужно удостовериться в том, что компания работает легально и её изделия соответствуют всем требованиям к автономерам и полностью идентичны оригинальным.

Производство азербайджанских автономеров

Изготовление автономера только на первый взгляд может показаться очень постой задачей. На самом деле это достаточно сложные изделия с восьмислойной структурой, изготовленные из специальных материалов. На них имеются голограммы и другие степени защиты.

Для производства автономеров необходимы знания, опыт и специальное импортное оборудование. При изготовлении автомобильного номера Азербайджана оформляются все необходимые элементы:

порядковый номер автомобиля;

серия;

государственные символы в соответствии с требования государства Азербайджан;

данные о территориальной привязанности автомобиля.

Если вы обратились в серьезную компанию, которая работает не первый год и имеет необходимые разрешения, о которой есть реальные отзывы многих клиентов, можете быть уверенными — Азербайджан номера будут изготовлены в соответствии с оригинальными образцами госномеров республики.

Подобные номера являются абсолютно легальными, для них не понадобится перерегистрация транспортного средства в Азербайджане. Для производства используется алюминиевый сплав с особым составом, специальная лента с высокой степенью светоотражения. По особой технологи наносится информация и голограммы.

При утрате автономера Азербайджана нет необходимости отставлять автомобиль надолго в гараж, до тех времен, пока пройдете перерегистрацию транспортного средства. Тем более не стоит ездить без номеров. Есть гораздо более быстрые и удобные решения.