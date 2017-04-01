Стеклянные полы

Практически, каждый владелец дома или квартиры желает внести в интерьер что-то новое, невероятное, чтобы поразить своих гостей. Нет сомнений в том, что стеклянные полы легко справятся с этой задачей. Более того, благодаря данному покрытию, интерьер станет невероятно роскошным, изысканным.

В настоящее время стеклянные полы наиболее актуальны в торговых центрах и офисных помещениях. Это больше связано с желанием владельцев подчеркнуть оригинальность дизайна. Но многие жители Москвы и иных городов страны предпочитают устанавливать данный тип напольных покрытий и дома - чаще всего в ванных помещениях.

Безусловно, многие граждане скептически относятся к стеклянным полам, поскольку считают их хрупкими. Однако, все это безосновательно – благодаря современным технологиям, производители получают стекло, не менее прочное, чем дерево. А для полов используют ламинированные стекла, отличающиеся высоким уровнем надежности и износостойкости.

Также, стоит отметить, что предлагаются они по вполне приемлемым ценам, и поэтому доступны практически, для каждого потребителя. Тем более, они предоставлены в широком многообразии.

А те владельцы квартир, обладающие достаточными финансами, смогут приобрести и стеклянный пол с подстветкой, который будет очень эффектно смотреться. С помощью этой подсветки можно будет создать уникальную атмосферу в любом помещении.

Но независимо от того, какой тип стеклянного пола приобрели, он всегда будет обладать немалыми преимуществами, к которым относятся следующие:

Высокая прочность, влагостойкость и устойчивость к температурным перепадам. Поэтому их нередко устанавливают в санузлах и ванных помещениях, поскольку вода или моющие средства не причинят никакого вреда полу.

Возможность зрительно расширить помещение. Стеклянный пол придаёт интерьеру помещения воздушности и легкости.

Широкое многообразие дизайна. Поэтому каждый сможет подобрать для различных помещений наиболее подходящие варианты.

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