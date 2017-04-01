Игры серии FIFA

О футбольном симуляторе FIFA известно всем. Он уже на протяжении многих лет является главным, и практически не имеет конкурентов в настоящее время. Даже Pro Evolution Soccer от Konami остался далеко позади. Данный симулятор забрал себе практически все лиги мира, и благодаря наличию огромной базы футболистов и популярнейший игровой режим, ему с успехом удается занимать лидирующие позиции.

Разработчики этой игры не останавливаются на достигнутом, и постоянно стараются внедрять что-то новое и очень интересное. Недавно вышла новая игра данной серии fifa-17, которая сразу же стала популярной во всем мире. Он разработан на новом движке Фростбайт. Благодаря новому режиму и движку, можно будет по-новому взглянуть на привычный всем футбол.

Но в отличие от тех игр, которые были выпущены ранее, в которых можно было играть за определенную команду, в этом симуляторе можно играть за желаемого игрока. Здесь, как и в реальности, имеется немало сложностей и особенностей. Поэтому в этой игре есть много сходства с профессиональной карьерой.

Разработчики в новой игре поработали на славу – здесь прекрасно проработали анимацию и черты лица знаменитых футболистов. Здесь можно увидеть и Гвардиолу, Моуриньо и прочих.

Игра ведется от лица футболиста-новичка. Далее он должен будет построить футбольную карьеру и стать игроком мирового уровня. То есть, нужно будет заключать контракты, радоваться успехам и огорчаться неудачам. Для разнообразия игры, можно и проиграть за любую желаемую команду.

В данной версии футбольного симулятора физика движений спортсменов особенно переработана. У футболистов здесь появляется интеллектуальная система, с помощью которой они регулярно анализируют пространство, повышая активность игры без наличия мяча. Реакция становится более быстрой, становится возможным чтение игровой ситуации. И в конечном итоге данных изменений, повышается количество рискованных моментов, в том числе и их разнообразие. Игровые показатели не только отдельных футболистов, но и команд в целом, прекрасно переработаны.

Скачать данную игру на свой ПК можно на сайте http://torrentigo.com/887-17-fifa-17.html.