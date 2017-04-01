Путешествуем с People Travel

В настоящее время практически каждый житель Беларуси желает проводить свой отпуск или каникулы заграницей. И поэтому они ищут самые выгодные предложения туров на этот год.

Но, ввиду сильной занятости, многие не могут позволить себе часто ходить по турагентствам и просматривать предлагаемые ими туры. Поэтому целесообразнее будет обратиться в те турагентства, которые предлагают свои услуги в режиме онлайн.

Например, People Travel – является проверенным и надежным агентством в Минске. Здесь обслуживание предоставляется на высшем уровне. Поэтому, у них прекрасная репутация, ведь их главная задача – это обеспечить своим потенциальным клиентам великолепный отдых.

Все сотрудники данной компании очень вежливые, компетентные и имеют немалый опыт работы в этой сфере.

Безусловно, в настоящее время есть немало туристических агентств в Минске. А в чём же преимущества People Travel? В чём же их отличия от остальных?

В чем наше отличие от других турфирм в Минске? Если будет необходима помощь за границей, то всегда можно связаться со своим представителем в People Travel в любое наиболее удобное время, и они, в свою очередь, помогут решить проблему. Помимо этого, они всегда стараются предложить лучшие решения на рынке, и работают только с надежными и проверенными партнерами. При этом, не нужно будет переплачивать – здесь нет агентской комиссии и туристических услуг.

Турагентство People Travel всегда готово организовать отпуск на любом курорте. Всем клиентам данного агентства вручат в подарок дисконтную накопительную карту. В ней учитываются не только купленные туры, но и отдых других людей, которым порекомендуют данное агентство. Помимо этого, здесь активно поддерживают их собственные сообщества в каждой актуальной соцсети. В них каждый месяц появляются новые выгодные предложения, акции и розыгрыши туров.

Также стоит отметить и то, что они предлагают туры по карте рассрочки "Халва" в рассрочку до четырех месяцев. И здесь тоже не нужно будет переплачивать. Можно смело довериться многолетнему опыту работы в туризме специалистов данной компании, и стать их постоянными клиентами.