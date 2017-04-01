Медицинская справка формы 989н

В нашей стране имеется немалое количество сведений, которые могут представлять собой государственную тайну. И, безусловно, с этими сведениями работают некоторые граждане. Однако, прежде чем поступить на службу, в которой придется работать с этой государственной тайной, нужно предоставить справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы. Эта справка выдаётся по форме номер 989н.

Такой закон был издан в 1995 году указом Президента. С того момента он неоднократно изменялся и дополнялся. Последний раз изменения были внесены в ноябре 2016 года.

А какие же сведения могут относиться к категории государственной тайны? Например, результаты финансового мониторинга, или информация о возможной причастности к террористическим организациям. А также, работа на ядерных объектах, контртеррористических мероприятиях или системах вооружения. Кроме того, под эту категорию попадают и сведения о фактическом состоянии защиты гостайны – то есть сама система защиты и является тайной государственной важности.

Также стоит отметить то, что медицинская справка 989 н действует на протяжении календарного года со дня её оформления. И после окончания срока действия, её обязательно нужно продлевать. Иначе допуск к сведениям, представляющим собой государственную тайну, может быть потерян, скомпрометирован – а этого категорически нельзя допускать в период работы с ними.

В требуемой справке, в форме 989н, кроме паспортных данных (фамилии, имени и отчества гражданина), обязательно нужно указать и дату рождения, и место фактического проживания на период оформления этой медицинской справки.

Те граждане, которые претендуют работать на службе с допуском к сведениям, относящимся к категории государственной тайны, обязательно должны пройти осмотр у таких врачей-специалистов, как невролога, психиатра и нарколога (либо психиатра-нарколога). И если осмотр не выявил медицинский противопоказаний, то каждый врач специалист обязан указать это в справке на госслужбу, поставить свою подпись, печать и написать дату осмотра.

К медицинским противопоказаниям, из-за которых не допускается принимать на службу граждан с доступом к сведениям государственной важности, относятся различные психические расстройства и расстройства поведения, а также эпилепсия. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации