Следим за здоровьем правильно

Заболевание почек является очень тяжелым и серьезным. Поэтому обязательно нужно своевременно исследовать. В последнее время очень распространенным является ультразвуковое исследование или УЗИ. Оно является очень удобным, поскольку легко переносится пациентами, и для этого нет необходимости во введении специальных контрастных веществ. Кроме того, ещё одним немаловажным преимуществом УЗИ является то, что оно абсолютно безопасно и не вызывает никаких побочных явлений. По этой причине можно многократно проводить исследование ультразвуком, в случае необходимости.

Процедура исследования проводится следующим образом: Ультразвуковые волны без каких-либо препятствий проходят сквозь жидкости. Но они не могут проходить сквозь газы и воздух. И поэтому, если эти газы имеются в кишечнике, то исследование провести будет очень проблематично. Сама подготовка к ультразвуковому исследованию почек будет заключаться в том, чтобы освободить брюшную полость от имеющихся газов и шлаков.

Подготовка к УЗИ почек делается самостоятельно, без вмешательства специалистов. Для этого нужно правильно соблюдать режим питья и питания. За три дня до проведения УЗИ необходимо отказаться от употребления черного хлеба, картофеля, сырых фруктов и овощей, сладостей и молочной продукции. Рекомендуется принимать активированный уголь. Кроме того, избавлению от газов и метеоризма способствуют различные энтеросорбенты (к примеру, эспумизан). За день до проведения ультразвукового исследования почек рекомендуется поужинать не позже семи часов вечера, а непосредственно после ужина надо сделать очистительную клизму. А в сам день УЗИ можно не ограничивать себя в пище и питье.

Нередко, вместе с почками исследуют и другие органы – например, брюшную полость или мочевой пузырь. Но в этом случае УЗИ будет проводиться только натощак ранним утром. Поэтому рекомендуется отказаться от принятия пищи в день исследования.

А для того, чтобы врач назначил ультразвуковое исследование почек, то пациент должен на что-то жаловаться – например, на отеки, боли, проблемы при мочеиспускании. Поэтому, предварительно нужно будет сдать анализы мочи, крови.