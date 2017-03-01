Щиты ЩРН

Компания "Директ-Электрик" предлагает своим потенциальным покупателям приобрести щиты ЩРН. Здесь предоставляются только оригинальные боксы, щитки, шкафы и корпусы ЩРН от проверенных и надёжных ведущих производителей.

Получить товары можно не только посредством доставки по нужному адресу, но и бесплатного самовывоза с московского склада в день заказа.

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Данные щиты ЩРН отличаются навесным типом для распределения электроэнергии между потребителями, а также для защиты сети от колебаний напряжения в случае автоматического выключения или её повреждения. Данные изделия предназначаются для установки на встроенной панели автоматических выключателей с пластиковым корпусом.

Щиты ЩРН выпускается в различных габаритах, технических и эксплуатационных характеристиках, и предназначаются для применения с целью перераспределения энергии и учета ее потребления. Их можно монтировать в промышленных, производственных и жилых помещениях.

Навесные щиты ЩРН можно устанавливать не только внутри помещений, но и снаружи зданий, в том числе и на лестничных клетках. Благодаря высокому классу защиты от влаги, грязи и пыли предоставляется возможность установить их снаружи, и подключить к нему силовую линию.

Навесные ЩРН в настоящее время пользуются повышенным спросом. Это связано, безусловно, с немалым рядом преимуществ, к которым относятся следующие:

Подбираются наиболее оптимальные размеры;

Предоставлены в нескольких типоразмерах;

Коробки окрашены качественной порошковой окраской;

Ящик обладает легким весом, и его удобно устанавливать на любой поверхности.

Приобрести навесной или встраиваемый щит распределения, любой модификации, и изготовленный в полном соответствии с установленными требованиями и стандартами, можно в компании "Директ-Электрик" по приемлемой стоимости. Здесь предлагается оборудование и аппаратура от ведущих отечественных производителей.

Доставка осуществляется по Москве, Московской области и всей территории страны. Условия оговариваются индивидуально, а стоимость зависит от объема заказа.