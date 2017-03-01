Новости и слухи о телешоу Дом 2

На сегодняшний день практически каждый русскоязычный житель планеты прекрасно знает о таком телепроекте, как Дом 2 на ТНТ. Данный телепроект уже на протяжении немалого количества лет переполняется различными интригами, слухами, сплетнями. И даже те, кто их не смотрят – без сомнения, слышали не только о самом телепроекте на ТНТ, но и о многих его известных участниках.

Однако, на телевидении не транслируют сплетни и интриги, которые там происходят, и даже не рассказывают об этом. Но многим зрителям о них известно. Каким же образом такое происходит? Наверное, догадаться не сложно. На этой телестройке, транслируемом на канале ТНТ есть специальные агенты, которые и сливают тайно все происходящие там интриги, сплетни. Кроме того, об этом нередко распространяются и сами участники телестройки.

Например, сайт dom2.show не является официальным, но здесь можно узнать самые свежие новости о самом реалити-шоу и о его участниках. Все последние новости, слухи и сплетни можно прочитать здесь, причём гораздо раньше, чем их опубликуют на официальном сайте и когда их покажут в эфире, достаточно лишь перейти на сайт и обо всем узнаете первым.

Разработчики данного портала стараются снабжать каждый пост огромным количеством фотографий и видеозаписей. Поэтому они подписаны на личные страницы всех участников и работников Дома 2 в социальных сетях.

Более того, на каждого участника телепроекта заведена отдельная страничка. И даже если участник покинул телестройку, то он не остаётся вне зоны внимания. Все интересные ситуации из его жизни обязательно здесь публикуются.

Данный портал подходит и для просмотра не только на ПК и ноутбуках, но и на мобильных устройствах. Ведь в настоящее время большинство читателей просматривают страницы Дом 2 новости и слухи на своих гаджетах. Ну а благодаря безопасному протоколу HTTPS гарантирует сохранность персональных данных пользователей.

Данный портал обладает главным преимуществом, к которому относится их оперативность. Редакторы этого сайта работают каждый день без перерывов и выходных, для того, чтобы пользователи могли прочесть новости телестройки на "ТНТ" на шесть дней раньше - то есть в тот же день, когда они произошли.