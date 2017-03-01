Использование конвекторного обогрева в быту

Одной из разновидностей автономных обогревателей являются современные газовые конвекторы. В отличие от аналогичных электрических приборов источником энергии в них служит сжиженный или природный газ. Подобная схема позволяет легко регулировать подачу тепла в каждую комнату в индивидуальном порядке.

Как утверждает авторитетный источник, применение конвекторов позволяет избавиться от котлов и теплоносителя. За счет этого снижаются потери, и повышается КПД обогревательных систем в целом.

Важные характеристики

Принято считать, что основным позитивным качеством в работе конвекторов является то, что такая система может функционировать при частичной загруженности. Это удобно для загородных домов или дач, когда система запускается, например, на выходных. После выключения ее не происходит размораживания трубопроводов, так как теплоноситель отсутствует.

К плюсам относят малую инертность конвекторов, об этом рассказывает популярный сайт. Прогрев помещения начинается сразу после старта системы. Для помещений с большей площадью уместно будет монтировать агрегаты с встроенными вентиляторами, так как принудительная циркуляция воздуха позволит быстрее распространить теплый воздух.

Дополнительные преимущества заключаются в следующих пунктах:

большинство моделей не нуждается в подключении к электросети;

конвекторы потребляют для сжигания кислород не из комнаты, а с улицы;

оборудование достаточно компактное и легко монтируется;

для системы КПД превышает 90%;

работа осуществляется на разных типах топлива;

при необходимости можно перенастраивать аппаратуру с природного газа на сжиженный и обратно путем замены горелок.

Конвекторы имеют плавную регулировку, что дает возможность рационально расходовать топливо во время обогрева.

Принцип работы аппаратуры

Функционал прибора основан на физическом явлении конвекции, согласно которого теплый воздух всегда будет подниматься выше холодного. Данный процесс дал название типу устройств. Соприкасающийся с теплообменником воздух, нагревается и стремится вверх, а его место занимает порция прохладного газа. Подобные циклы повторяются в течение всего времени работы аппарата.

Важно разместить газовый конвектор так, чтобы заборное отверстие находилось как можно ниже. Это позволит повысить эффективность его работы. В большинстве случаев отопитель монтируют под окнами, ведь в этой области комнаты происходят наибольшие тепловые потери. Из нагретого воздуха формируется завеса, блокирующая проникновение в помещение холодных потоков.

Устройство аппарат

Внутри корпуса скрыты горелка и теплообменник. За автоматизацию системы отвечает термостат и схема включения/отключения нагрева. По вмонтированным патрубкам осуществляется забор кислорода и удаление продуктов сгорания.

Корпус обработан термостойкой краской, защищающей прибор от коррозионных повреждений. В нижней и верхней части корпуса располагаются решетки для воздушной циркуляции.