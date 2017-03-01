Наиболее вредные алкогольные напитки

Невозможно представить себе свадьбу без счастливых и подпивших гостей, кричащих «Горько!», новогоднее застолье без бокала игристого шампанского, мужчин в бане без кружек пива или вечеринку подростков, которые решили впервые попробовать пресловутый коктейль Blazer. Алкоголь прочно вошел в нашу жизнь. Бокал красного вина за обедом или бутылочка пива вечером стали нормой. При разумном приеме алкоголя и хорошей закуске вред от спиртосодержащих напитков можно свести к минимуму. Однако, есть алкоголь, который лучше вообще не употреблять, ведь даже в малых количествах он наносит большой ущерб организму.

Шампанское. Какое бы положительное отношение ни сформировалось к этому напитку, пользы в нем мало. Во-первых, в шампанском содержится сахарный сироп, а значит, в сравнении с тем же вином этот напиток более калориен. Коварство шампанского, опьянение от которого наступает уже после одного фужера, кроется в углекислом газе. За счет пузырьков этот слабоалкогольный напиток быстрее всасывается в кровь. Помимо этого углекислый газ отрицательно сказывается на пищеварительном тракте: плохо переваренная пища начинает гнить, что впоследствии может обернуться отравлением.

Ликер. Пожалуй, это один из самых высококалорийных спиртных напитков. Содержание сахаров в столь приятном на вкус ликере намного больше, чем в других алкогольных напитках. Вред ликера обусловлен не только его калорийностью. Нагрузка на печень и поджелудочную железу увеличивается практически в 2 раза, ведь им приходится одновременно справляться и с этанолом, и с глюкозой.

Слабоалкогольные коктейли. Целевая аудитория таких коктейлей – подростки и школьники, поэтому и форма выпуска баночных напитков соответствующая – яркая и броская. Приятный вкус и привлекательный внешний вид нравятся молодежи, а значит, и количество выпитого сложно контролировать, ведь пьются коктейли легко. Вторая опасность слабоалкогольных коктейлей кроется в их составе, который далек от идеала: красители, синтетические химические соединения, бешеная доза кофеина, консерванты. В одной баночке коктейля содержится около 6 кусочков сахара, 4 чашки крепкого кофе и 50 мл водки – такое сочетание не может положительно сказаться на здоровье даже взрослого человека, что уж говорить о неокрепшем подростковом организме. А ведь эти коктейли еще и газированные, а значит, опьянеть от них, как и от шампанского, можно очень быстро.

К слабоалкогольным коктейлям можно также отнести напитки в ночных клубах и барах под привлекательными названиями. Чаще всего в их составе имеется 2, а иногда и 3, спиртосодержащих напитка. Смешение их воедино усугубляет ситуацию, тяжесть которой вы сможете оценить лишь на утро.

Пиво и безалкогольные вино. Казалось бы, спирт отсутствует – можно смело пить в неограниченных количествах. Однако, все не так просто. Какую бы методику производства безалкогольного пива ни выбрал производитель, шишки хмеля и сивушные масла остаются и продолжают работать далеко не на благо человеческого организма. Хмель в организме мужчины подавляет выработку тестостерона. Это происходит из-за имеющихся в хмеле аналогов фитоэстрогенов – женских половых гормонов. Пивной алкоголизм, пивной животик, бесплодие – все эти «прелести» могут стать неприятным приложением к неконтролируемому потреблению пива. Скрытая угроза именно безалкогольных напитков в том, что их, по ошибке, считают абсолютно безвредными.

Пивные напитки. Не совсем коктейли, не совсем пиво. Вкусные аналоги пива, которые на полках современных магазинов появляются все чаще: со вкусом лайма, грейпфрута, лимона и др. Основная проблема этих напитков в том, что они пьются незаметно, и опьянение наступает также – неожиданно. В случае с пивными напитками главное не попасться на удочку недобросовестного производителя, который в погоне за продажами готов использовать в составе ненатуральные ингредиенты.

Бренди. Напиток, который получают путем дистилляции спирта из вин красных сортов, имеет один из самых тяжелых похмельных синдромов. За долгие годы хранения в бренди повышается содержание опасных веществ, которые дают о себе знать на утро следующего дня.

Приобретая алкогольную продукцию, прежде всего останавливайте выбор на проверенных марках и производителях, читайте внимательно этикетку с составом и, главное, пейте в меру.