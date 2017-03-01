Вода должна быть в каждом доме – в наши дни это один из базовых стандартов комфорта. Столичный Интернет магазин водоснабжения помогает нашим согражданам приобщиться к самым совершенным технологиям, доступным европейцам и жителям всех развитых стран. Чем Астана хуже, к примеру, Варшавы, Берлина или Москвы? Стремительное развитие Интернет технологий стирает границы между государствами и способствует активному внедрению европейских стандартов жизни в самых отдаленных уголках нашей страны. Раньше Вы ездили за европейскими товарами в столицу? Теперь в таком путешествии никакой надобности нет – самое лучшее оборудование само к Вам приедет, нужно лишь только его выбрать да заказ оформить, не забыв при этом указать наиболее подходящий вариант доставки.



Для тех, кто за городом живет, идеальным источником питьевой воды является артезианская скважина глубокого заложения, в которую монтируется глубинный подающий насос. Он специально разработан для подачи чистой воды с больших глубин, отличается компактностью и повышенной надежностью. В интернет-магазине водоснабжения представлены десятки моделей автоматических скважинных насосов с расчетным напором от 15 до 50 метров от самых известных российских и европейских производителей. Для подачи технической воды на полив растительности из колодца, резервуара с дождевой водой или природного водоема выбирайте поверхностные и колодезные насосы – простые, надежные и совсем не дорогие. Еще одним очень востребованным в быту видом насосного оборудования являются насосы повысительные и компактные установки с гидроаккумуляторами для стабилизации давления в водопроводной сети.

Холодной водой Вы себя обеспечили? Теперь пора позаботиться и о горячей. Из всех разновидностей автономных водонагревателей в наше время наиболее популярны экономные бойлеры, которые затрачивают на нагрев воды минимум энергоресурсов. Для квартиры или маленького коттеджа в городе вполне подойдет бойлер электрический, вмещающий 50-80 литров горячей воды. А вот владельцу большого загородного дома лучше выбрать более объемистый бойлер, который получает тепло от системы отопления. Косвенный метод подогрева наиболее экономичен, а объем бака может достигать 300 литров и даже больше. Специалисты фирмы OgerCompany, у которой имеется собственный Интернет магазин водоснабжения http://ogercompany.kz/, предлагают для Вашего дома только самое лучшее оборудование, соответствующее европейским стандартам качества.