Корм для прудовых рыб

Многие желают разводить рыбок. Владельцы городских квартир в Украине делают это в аквариумах. А некоторые владельцы дачных участков, коттеджей, частных домов, предпочитают разводить рыбок на своих территориях в декоративных водоемах.

И многих заводчиков интересует покупка кормов для рыбок. Они желают, чтобы они были качественными и полезными. Например, купить такой корм можно в этом магазине «Белка-Стрелка». Предлагаемым здесь товарам нет аналогов в остальных интернет-магазинах в Украине.

Одним из актуальных кормов для прудовых рыбок является Корм Tetra Pond Pellets (Тетра Понд Пеллетс). Он представляет собой плавающие шарики для взрослых особей (от двадцати сантиметров). В их состав входит полный рацион питания, необходимый для рыбок, обитающих в декоративных водоемах. В состав данного корма входят все компоненты и полезные добавки. Корм предназначен не только для полноценного питания рыбок, но и на укрепление иммунной, пищеварительной и иных систем организма.

Шарики корма изготовлены таким образом, что не позволяют прудовой воде вымывать полезные компоненты из них. Корм находится на поверхности, до тех пор, пока рыбки не съедят его целиком. Это означает, что декоративный водоем на приусадебной территории будет под надежной защитой от нежелательного роста водорослей, а обитатели пруда получат все необходимые полезные и питательные вещества.

С данным кормом Tetra Pond Pellets – рыбки в водоёме станут балее активнее и прекраснее, чем порадуют своих заводчиков.

Стоимость на предлагаемые корма очень доступная. Кроме того, здесь регулярно проводятся различные акции.

Желающие заказать данный вид корма для своих любимых прудовых рыбок, могут сделать это, связавшись с менеджерами интернет-магазина по указанным контактным данным. Либо – оставить заявку на сайте – в этом случае в течение четырех часов потенциальные заказчики получат ответ на заявку.

Оплату можно совершить наличными при получении. Доставка реализуется курьерской службой до нужного адреса. Отправка заказов осуществляется по всей территории Украины, ежедневно до восьми часов вечера.