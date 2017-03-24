Как ухаживать за карпами кои

Очень многие жители Украины занимаются разведением рыб. Владельцы городских квартир делают это в аквариумах. А те, у кого есть дачные участки, коттеджи, частные дома, предпочитают разводить прудовых рыбок, в том числе и карпов, на своих территориях в декоративных водоемах.

Каждого заводчика интересует покупка кормов для карпов. Они желают, чтобы эти корма были качественными и полезными. Например, купить такой корм в Харькове можно здесь – в магазине «Три Рифа». Здесь предлагаются качественные живые и замороженные корма для рыб.

Одним из актуальных кормов для карпов кои является Корм Tetra Pond KOI Sticks. Он представляет собой плавающие палочки для взрослых особей. В их состав входит уникальный рацион питания, необходимый для рыбок, обитающих в декоративных водоемах. В состав данного корма для карпов кои входят все компоненты и полезные добавки, белки и жиры. Корм предназначен не только для полноценного питания рыбок, но и на укрепление иммунной, пищеварительной и иных систем организма, и делает их расцветку более яркой и насыщенной.

Плавающие палочки корма изготовлены таким образом, что не позволяют прудовой воде вымывать полезные компоненты из них и оседать на дне водоема. Корм находится на поверхности, до тех пор, пока карпы не съедят его целиком. Это означает, что декоративный водоем на приусадебной территории будет под надежной защитой от нежелательного роста водорослей, а обитатели пруда получат все необходимые полезные и питательные белки и жиры.

С данным кормом Tetra Pond KOI Sticks – карпы кои в водоёме станут более активнее и краше, чем порадуют своих заводчиков. Это связано с тем, что он богат каротиноидами, которые эффективно усиливают природный окрас этих рыбок (в основном, красный, желтый и оранжевый оттенки). Им можно кормить в любое время года, в том числе и в холодные зимние дни.

Данный магазин в Харькове предлагает корма для карпов кои по приемлемым ценам.

Желающие заказать корм Tetra Pond KOI Sticks для своих любимых прудовых рыбок, могут сделать это, связавшись с менеджерами интернет-магазина по указанным контактным данным. Доставка осуществляется не только по Харькову, но и другим регионам страны.