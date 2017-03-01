Обучение вождению погрузчика

В Украине успешно функционирует компания «Логистик Форклифт», специализирующаяся на поставках качественных погрузчиков.

Кроме того, в подразделениях данной компании имеется ещё одно направление – Центр обучения водителей для различных погрузчиков. Организация имеет государственную лицензию. И поэтому, обучающимся, по окончании курса выдаются сертификаты на управление погрузочной техникой. Чтобы записаться на эти курсы по обучению вождения погрузчика, а также чтобы уточнить условия и стоимость – нужно связаться с менеджерами компании по контактным данным.

Классы, в которых проводится обучение, имеется всё необходимое оборудование, для проведения лекционных и практических занятий, во время которых обучающимся предоставляется максимальное количество знаний и навыков. На этих занятиях каждый курсант сможет с лёгкостью освоить техническое устройство и особенности управления погрузочной техникой. А погрузчики, в свою очередь подразделяются на некоторые модели - вилочные, ковшевые, фронтальные, ричтраки и прочие.

На практических занятиях по обучению вождения спецтехники, представлено свыше двадцати разновидностей техники. Управление каждой из них имеет свои требования и особенности. Обучение проводится по специальным техническим и наглядным пособиям и стендам. Кроме теории управления и практических занятий, здесь предоставляется возможность изучения технического устройства погрузчика. Это является необходимым, для того, чтобы выпускники данных курсов смогли самостоятельно провести минимальный ремонт.

Опытные преподаватели постоянно повышают уровень своей квалификации. Поэтому они с лёгкостью проводят обучение, не только по очной программе, но и дистанционно - видеоконференции.

В последнее время специальность водителя погрузчика становится очень востребованной на рынке труда в Украине. Поэтому и обращаться за обучением нужно только в проверенные курсы, где помогут освоить управление данными видами спецтехники.В нашем центре после окончания обучения выпускникам выдадут свидетельство установленного государственного образца, предоставляющее возможность значительно быстрее найти новую работу либо повысить свой уровень, практически в каждом городе Украины. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации.