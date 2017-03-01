Игры серии Майнкрафт

Об игре «Майнкрафт» на сегодняшний день знают практически, многие пользователи всемирной паутины. Она представляет собой игрушечный мир, в котором каждый геймер может почувствовать себя настоящим художником, рисующим свою личную реальность.

Эта игра совершенно не похожа на современные трехмерные игры. И несмотря на то, что выглядят они очень просто, эти игры пользуются огромной популярностью во всём мире. Это связано, в первую очередь, с тем, что каждый, у кого есть фантазия, могут создать свой оригинальный, яркий, красочный виртуальный мирок.

В переводе с английского языка название данной игры можно перевести, как «добывай и строй». Именно такими словами можно вкратце описать сущность игрового процесса этой популярной игрушки. Ведь именно посредством добычи и строительства можно будет превратить безжизненную планету в уютный и комфортный уголок, на котором можно жить и творить.

Игры Майнкрафт относят к такому игровому жанру, как "песочницы”. Поэтому те геймеры, которые в детстве любили лепить куличики или даже сооружать замки из песка, то эти игрушки им очень понравятся. Ведь здесь они смогут реализовать свои самые невероятные идеи и сконструировать собственный виртуальный мирок.

Всё, что для этого необходимо - это их собственная фантазия и гаджеты с безлимитным доступом в интернет. Фантазия нужна будет, чтобы придумывать новые и оригинальные формы создания своего мирка, а благодаря безлимитному интернету – можно будет не ограничивать себя и направлять свою фантазию и мысли в нужном русле.

К нужному руслу в игре «Майнкрафт» относится защита от соперников и выработка новых ресурсов. Всё это является необходимостью для того, чтобы созданный персонаж не только остался в живых, но и смог жить на созданной им планете со всеми удобствами. То есть, безусловно, иногда бывает желание возвести самые необычные города с золотыми дворцами, хрустальными мостами. Однако, в данной игре, в первую очередь, необходимо позаботиться о собственной безопасности и выживании на придуманной им виртуальной планете.