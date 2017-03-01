Как продавать и покупать недвижимость через интернет

Стремление сохранить природные ресурсы или хотя бы немного защитить нашу планету от загрязнения не может не отражаться на отношении осознанного человека к интернет-ресурсам. Известно, что более 95 % людей 12-24 лет, регулярно пользуются возможностями сети. С небольшим отрывом идут другие возрастные категории, в том числе представители различных сфер бизнеса. Использование электронных носителей позволяет не только оптимизировать процессы жизнедеятельности, но и уменьшить использование бумаги, тем самым сохранять зеленые насаждения.

Где правильно поместить объявление

Операции с недвижимостью, которые проводятся посредством интернета, инновацией не назовешь. Как правило, продвинутые пользователи охотно эксплуатируют бесплатные доски объявлений для анонсирования продажи и сдачи в аренду квартиры или нежилых помещений. Несмотря на то, что реальные покупатели не проявляют повышенного интереса к объявлениям такого плана, пользователь старательно обновляет страницу, добавляет детали и планомерно сбавляет стоимость. Если многочисленные советы специалистов о том, как правильно составить объявление не помогают, логично переформулировать задачу и определиться с местом разгона информационного потока. Идеальным вариантом будет международной портал http://business-asset.ru/, созданный для того, чтобы каждый посетитель смог купить недвижимость, продать ее или сдать в долгосрочную аренду. Прежде, чем принимать какие-либо решения, следует определиться в понятиях и разобраться в отличиях этого ресурса от обычных досок объявлений. Впрочем, само по себе сравнение вряд ли будет уместно, поскольку огромный портал, принимающий на своих площадках более 280 000 целевых посетителей ежемесячно, так же похож на региональную доску объявлений, как газета на сельский забор с надписью «срочно продам».

Кроме того, в данном конкретном случае, понятие «профессионально» вовсе не означает «дорого». Практически все услуги, которые получают пользователи сайта, предоставляются бесплатно. По сути, клиент платит только за конкретного покупателя, а все остальное - предоставляет администрация портала:

Размещение объявления, которое увидят в 238 странах мира;

Дублирование информации на других актуальных площадках;

Поиск грамотного оценщика (в случае если моментальная оценка бизнеса или коммерческой недвижимости не устроила или показалась недостаточно развернутой).

И это далеко не полный перечень всех услуг, опций и предложений, которыми могут пользоваться посетители ресурса.

Как быстро продать коммерческую недвижимость

Нежилая недвижимость, на которую объявлена высокая, не всегда привязанная к региональным особенностям цена, как правило, продается довольно долго. Исключениями являются следующие маркетинговые шаги:

Создание условий, при которых спрос значительно превысит предложения;

Рассылки актуальных объявлений, которые увидят люди, посетившие сайт задолго до того, как покупатель вышел со своим предложением продать помещение;

Возможность установить множество фильтров, при помощи которых значительно сузится круг поиска, позволяя покупателю принимать решения не только осознанно, но и оперативно.

Кроме того, с появлением в интернет-пространстве крупных игроков на рынке первичной и вторичной коммерческой недвижимости, продавцы адаптировали ценовую политику к отечественному рынку, что не мешает им получать более выгодные, «перебивающие» объявленную цену, предложения от граждан других стран.

Стоит отметить, что в последнее время наблюдается активность покупателей, заинтересованных в построении торговых и развлекательных сетей. Основным приоритетом для них является возможность быстро выбрать помещения, офисы или склады, соответствующие требуемым характеристикам.