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Особенности отопластики
Данный процесс является очень серьезным. Выполняется такая операция только по особо важным причинам. Качественная отопластика в киеве доступна по приемлемой стоимости. Но какими особенностями обладает этот процесс? Почему он необходим некоторым людям? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо как следует разобраться.
Существует немало особенностей у такой операции. К ним относятся:
- Выполняется операция под общим наркозом. Применяются препараты, которые не оказывают негативного воздействия на организм. Токсичными медикаменты не являются. В некоторых случаях применяется местная анестезия. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Врач посоветует пациенту оптимальный вариант после осмотра.
- Пребывать в стационаре пациенту после операции надо от трех до пяти дней. За это время его состояние нормализуется. Врачи следят за его самочувствием. При необходимости назначают специальные препараты.
- На выполнение операции уходит от 60 до 90 минут. Сама операция является недолгой, но подготовка к ней очень серьезная. Об этом нельзя забывать. Пациента долго осматривают, он сдают анализы.
- Всего на реабилитацию, восстановление после операции понадобится около двадцати дней. В это время пациент следует определенным правилам. Врачи говорят пациентам о том, чего нужно избегать во время восстановления.
После первичной консультации специалист определяет проблемы пациента, его возраст, индивидуальные характеристики. Исходя из них, назначается лечение, операция. В некоторых случаях вместо операции применяются другие методы.
Очень важно во время консультации сообщать врачу о болевых ощущениях, если они есть. Также необходимо говорить о дискомфорте, о проблемах. Нельзя скрывать какую-либо информацию, касающуюся здоровья. Если у пациента серьезные хронические операции в периоде обострения, операцию могут отложить на определенное время.