Особенности отопластики

Данный процесс является очень серьезным. Выполняется такая операция только по особо важным причинам. Качественная отопластика в киеве доступна по приемлемой стоимости. Но какими особенностями обладает этот процесс? Почему он необходим некоторым людям? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо как следует разобраться.

Существует немало особенностей у такой операции. К ним относятся:

Выполняется операция под общим наркозом. Применяются препараты, которые не оказывают негативного воздействия на организм. Токсичными медикаменты не являются. В некоторых случаях применяется местная анестезия. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Врач посоветует пациенту оптимальный вариант после осмотра.

Пребывать в стационаре пациенту после операции надо от трех до пяти дней. За это время его состояние нормализуется. Врачи следят за его самочувствием. При необходимости назначают специальные препараты.

На выполнение операции уходит от 60 до 90 минут. Сама операция является недолгой, но подготовка к ней очень серьезная. Об этом нельзя забывать. Пациента долго осматривают, он сдают анализы.

Всего на реабилитацию, восстановление после операции понадобится около двадцати дней. В это время пациент следует определенным правилам. Врачи говорят пациентам о том, чего нужно избегать во время восстановления.

После первичной консультации специалист определяет проблемы пациента, его возраст, индивидуальные характеристики. Исходя из них, назначается лечение, операция. В некоторых случаях вместо операции применяются другие методы.

Очень важно во время консультации сообщать врачу о болевых ощущениях, если они есть. Также необходимо говорить о дискомфорте, о проблемах. Нельзя скрывать какую-либо информацию, касающуюся здоровья. Если у пациента серьезные хронические операции в периоде обострения, операцию могут отложить на определенное время.