Топ самых эффектных метеозависимых природных явлений

Природа умеет создавать неописуемые шедевры. Причем иногда предсказать их появление может даже точный прогноз погоды. Но зачастую человек сталкивается с красотами неожиданно, особенно если они связаны с событиями, происходящими в атмосфере. Какие же явления можно наблюдать в особых погодных условиях? К чему стоит быть готовым?

Лунная радуга

В детстве родители и учителя многим объяснили процесс появления радуги. Лучи Солнца преломляются в мельчайших каплях воды, которые находятся в воздухе. Ее легко увидеть во время дождя, идущего поблизости, или возле фонтана. Но принимать участие в образовании радуги может и Луна. В ночное время солнечный свет, отражаемый ее поверхностью, попадает на капли и тем самым образует радугу. Лучше всего данное явление «демонстрируют» большие водопады, как, например, африканский водопад Виктория.

Трубчатые облака

Имеют специфический внешний вид. Очень похожи на резко очерченные воздушные шары, полукруглые сумки или вымя. Начинают образоваться в тот момент, когда ближайший к земле слой воздуха становится сухим, а те, что выше – остаются влажными. Из-за этого формируются «облачные карманы» и заполняются мелкими кристаллами льда или капельками воды. Чаще всего данное явления встречается при формировании тропических циклонов. Но иногда наблюдать трубчатые облака можно и в наших широтах.

Огненный смерч

Возникает в засушливых местах при пожарах. Воздух быстро нагревается и по спирали поднимается к небу, а на его место тут же попадают более холодные потоки. Они тоже увеличивают твою температуру и взмывают вверх, унося с собой и пламя. В таких ситуациях нужно быть предельно осторожным и в первую очередь думать о своей безопасности.