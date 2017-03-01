Изучаем мерчендайзинг и витринистику

На сайте http://styleschool.ru/visual-merchandising-and-showcases-design предоставляется возможность обучиться курсу мерчендайзинга. Благодаря этому, каждый желающий сможет освоить данную интересную профессию в сфере продвижения различных модных товаров.

Изучение данной профессии предоставляет немало возможностей для некоторых категорий, к которым относятся следующие:

Для карьеры. Таким образом можно будет накопить немало практики опыта в определённой сфере, проходить стажировку по специальности во многих известных фэшн-компаниях, устроиться работать по полученной специальности, с возможным карьерным ростом. Для бизнеса. На этих курсах подготавливают квалифицированный персонал. Кроме того, благодаря данному обучению предоставляется возможность расширения и развития бизнеса, повысить объёмы продаж. Все здесь ориентировано на отечественный рынок.

Имеется возможность выбора формы обучения – очную и заочную. Срок – восемь месяцев.

Кроме того, данные курсы по мерчендайзингу предоставляют обучающимся следующие преимущества:

Диплом государственного университета о профессиональной переподготовке по программе «Визуальный мерчендайзинг и витринистика». При устройстве на работу он будет иметь существенный вес.

Постоянная практика.

Стажировка в сетях известных отечественных и зарубежных брендов.

Приемлемая стоимость. Кроме того, допустима оплата в рассрочку и возможные скидки.

В случае пропусков – предоставляется возможность посмотреть занятия в записях или посетить их уже с другими группами. Поэтому обучаемые всегда остаются в теме.

Доступность. Благодаря тому, что допустимо очное обучение, то каждый желающий сможет обучиться мерчендайзингу, находясь в любом городе мира.

Возможность устройства на работу. Лучших выпускников данных курсов трудоустраивают.

Здесь каждый желающий сможет получить уникальную профессию. Которая является своеобразным симбиозом творческих идей и логики. А также общих базовых технологий, по разным модным направлениям – одежды, обуви, сумок, ювелирных украшений, бижутерии и прочего.