Металлоискатели Garrett

О том, что представляют собой металлоискатели – известно практически каждому. Это такие электронные приборы, с помощью которых можно обнаружить металлические предметы в почве, в воде, в стенах, в багажнике автомобилей, и даже в организме человека и животных. Тем более, данные приборы отличаются компактными размерами и надежностью.

Металлоискатели не являются универсальными устройствами. Они могут различаться по частотам, при которых с ними можно работать. Те приборы, которые функционируют при низких частотах, смогут находить металлические предметы на больших глубинах. Однако, это относится к предметам крупных размеров. При этом, они не смогут найти на поверхности земли изделия из металлов. Если же приборы работают на высоких частотах, то они смогут обнаружить и мелкие металлические детальки, но не на глубине грунта.

Металлоискатели подразделяются по многим параметрам. Например, по назначению. В этом случае они бывают следующих разновидностей:

Глубинные. Они способны обнаружить металлические предметы на глубине около четырех метров.

Грунтовые. С их помощью можно обнаружить мелкие предметы. Например, монетки наймётся на сорока сантиметрах.

Также, металлоискатели подразделяются и по выполняемым задачам. К одной из разновидности относятся выше названные грунтовые, которые предназначены для поиска клада, монет и прочих изделий из металла, в том числе и драгоценных. Однако, они могут функционировать только на глубине до одного метра.

К ещё одной их разновидности, также относятся вышеназванные глубинные металлоискатели. Благодаря им можно обнаружить клад. Функционируют на глубине до трёх метров.

Также, существуют и военные металлоискатели, которые предназначены для поиска мин. Поэтому иное их название – миноискатель. С их помощью можно обнаружить мины на глубине от двадцати сантиметров до одного метра. К первому случаю относятся те детекторы, которые были изготовлены в советское время, а ко второму - современные изделия.

Работники служб безопасности применяют досмотровые металлоискатели. С их помощью можно бывает обнаружить металлические предметы на теле человека – оружие или колото-режущие предметы.

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