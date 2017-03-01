Необычные 3D полы

В современном мире наливные полы получили большое распространение. Они устанавливаются в жилых, общественных помещениях. Обладают представленные полы различными стилями, дизайном: от классических до современных, весьма необычных вариантов. Но какими особенностями обладают такие полы? Почему необходимо их приобрести и установить? Ответить на эти вопросы может данная статья.

Могут похвастаться полы 3d высоким качеством, практичностью, способностью выдерживать внешние воздействия. Со временем такие конструкции не становятся мене качественными. Они способны сохранять свои превосходные качества даже спустя большой промежуток времени.

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Нельзя забывать, что представленные конструкции могут выдерживать высокие и низкие температуры воздуха, влажность. Никакие косметические, моющие средства не способны деформировать современные полы. Они максимально доступны покупателям, могут создаваться по индивидуальным заказам. Покупатель может поучаствовать в разработке рисунка для такого пола.