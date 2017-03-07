О дизайне интерьера

Каждый владелец квартиры или дома желает, чтобы в его жилплощади было уютно и комфортно. Более того, они желают, чтобы интерьер отличался от остальных. Для этого они и обращаются к специалистам, которые смогут создать оригинальный и эксклюзивный дизайн интерьера.

И это неудивительно, ведь дизайн интерьера гарантирует уют в доме и всегда хорошее настроение. Кроме того, наличие современного дизайна свидетельствует о том, что владелец квартиры или дома весьма успешен и обладает оригинальным вкусом. Более того, дизайн интерьера помещения указывает об интересах и предпочтениях владельцев.

Проектирование и реализация дизайна интерьера включает в себя следующие пункты:

Планировка и количество помещений, а также их зонирование;

Художественное оформление;

Освещение;

Расстановка мебели и бытовой техники;

Обустройство кухонного помещения;

Кондиционирование;

Обустройство ванной комнаты и санузла;

Отделка стен и потолка;

Установка напольных покрытий;

Размещение выключателей;

Обустройство отопительной системы.

Желательно обращаться к проверенным дизайнерам, которые всегда готовы пойти навстречу заказчикам и учесть все их предпочтения.