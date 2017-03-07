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О дизайне интерьера
Каждый владелец квартиры или дома желает, чтобы в его жилплощади было уютно и комфортно. Более того, они желают, чтобы интерьер отличался от остальных. Для этого они и обращаются к специалистам, которые смогут создать оригинальный и эксклюзивный дизайн интерьера.
И это неудивительно, ведь дизайн интерьера гарантирует уют в доме и всегда хорошее настроение. Кроме того, наличие современного дизайна свидетельствует о том, что владелец квартиры или дома весьма успешен и обладает оригинальным вкусом. Более того, дизайн интерьера помещения указывает об интересах и предпочтениях владельцев.
Проектирование и реализация дизайна интерьера включает в себя следующие пункты:
- Планировка и количество помещений, а также их зонирование;
- Художественное оформление;
- Освещение;
- Расстановка мебели и бытовой техники;
- Обустройство кухонного помещения;
- Кондиционирование;
- Обустройство ванной комнаты и санузла;
- Отделка стен и потолка;
- Установка напольных покрытий;
- Размещение выключателей;
- Обустройство отопительной системы.
Желательно обращаться к проверенным дизайнерам, которые всегда готовы пойти навстречу заказчикам и учесть все их предпочтения.