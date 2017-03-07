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О дизайне интерьера

7-03-2017, 19:55 Это интересно
О дизайне интерьера

Каждый владелец квартиры или дома желает, чтобы в его жилплощади было уютно и комфортно. Более того, они желают, чтобы интерьер отличался от остальных. Для этого они и обращаются к специалистам, которые смогут создать оригинальный и эксклюзивный дизайн интерьера.

И это неудивительно, ведь дизайн интерьера гарантирует уют в доме и всегда хорошее настроение. Кроме того, наличие современного дизайна свидетельствует о том, что владелец квартиры или дома весьма успешен и обладает оригинальным вкусом. Более того, дизайн интерьера помещения указывает об интересах и предпочтениях владельцев.

Проектирование и реализация дизайна интерьера включает в себя следующие пункты:

  • Планировка и количество помещений, а также их зонирование;
  • Художественное оформление;
  • Освещение;
  • Расстановка мебели и бытовой техники;
  • Обустройство кухонного помещения;
  • Кондиционирование;
  • Обустройство ванной комнаты и санузла;
  • Отделка стен и потолка;
  • Установка напольных покрытий;
  • Размещение выключателей;
  • Обустройство отопительной системы.

Желательно обращаться к проверенным дизайнерам, которые всегда готовы пойти навстречу заказчикам и учесть все их предпочтения. 