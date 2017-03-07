Отдых в северной Греции, Пефкохори

Пефкохори – довольно красивый и оживленный курорт. Безупречно подходит для экономичного отдыха крупных компаний и семей.

Пефкохори — знаменитый современный курорт, сдесь можно насладиться купанием и отдыхом на длинном галечно-песчаном пляже.

Располагается в Халкидиках, на полуострове Кассандра в 100 км от аэропорта города Салоники, доехать в Халкидики вы сумеете на такси за 60 минут либо с пересадкой на автобусе.

Туристический сезон на греческих курортах длится с мая по октябрь. Если верно спланировать свой отдых, в Греции можно передохнуть в любое время года и при любом состоянии здоровья. Тут есть все нужное для эффектного отдыха — теплый микроклимат , прозрачное море и уникальные монументы старинной архитектуры. Средиземноморский микроклимат Греции безупречно подходит для всех желающих провести свой отпуск и зарядиться целебной энергией моря.

Полуостров Кассандра по праву считается райским уголком – удобные живописные бухты с песчаными пляжами, руины древних городов, храмы греческих всевышних , леса, кристально чистые воды. А по вечерам дозволено прогуляться по прекрасным деревушкам, на протяжении многих лет сберегающих свой колорит.

Солнечные пляжи чистейшего Эгейского моря. Средиземноморский субтропический климат , зима здесь мягкая и влажная, лето – сухое и жаркое. Решив провести свой отдых в Пефкохори, вы никогда об этом не пожалеете. Шикарные отели с видом на море, богатая экскурсионная программа по окрестностям, Метеоры, Олимп, Пелла, Дион, Афон и т.д. чистые ухоженные пляжи – всё это создает благоприятное чувство о курорте. Отдых там – это воплощение самых ярких ваших фантазий.

Гурманов обрадует греческая кухня, которая отдает предпочтение жирным , великодушно приправленным специями блюдам. Баранина и очень часто телятина служат основой многих национальных греческих блюд. Свинина и птица гораздо меньше, хотя шашлыки и гиро они предпочитают из курицы и свининны. Так же греки очень любят морепродукты и готовят их в чистом виде, на углях или жарят во фретюре. Для жарения используется очень качественное оливковое масло. В международных ресторанах меню предлагается на нескольких языках, в том числе и русский. В мелких ресторанчиках и тавернах Нередко разрешается заходить на кухню и там выбирать себе блюда.



Здесь царит умиротворенность и покой, охраняемый сосновыми рощами. Это настоящее буйство красок: густая сочная зелень, блестящая бирюза моря, золотой песок пляжей и красивые деревни, построенные в традиционном стиле , всякая со своим колоритом и своей историей.

