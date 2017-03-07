Что мы знаем о нефти

Практически, каждый цивилизованный гражданин прекрасно знает о том, что представляет собой нефть. Это маслянистая жидкость тёмного цвета, отличающаяся горючестью, специфическим запахом.

Также, многим известно о том, что применять нефть в качестве топлива начали в конце позапрошлого столетия. Тогда же её и стали добывать.

В настоящее время без нефти не функционирует ни одна производственная или промышленная отрасль. Она является крайне важным энергетическим ресурсом. Больше трети энергопотребления в мире приходится именно на неё. Благодаря высокой энергоёмкости, удобству перевозки и уникальному составу, она является незаменимым источником энергии.

Больше всего нефть ценится, благодаря тому, что посредством её переработки можно получить много продуктов. В основном, из нефти получают свыше восьмидесяти процентов топлива, к которым относятся бензин, керосин, мазут, а также дизельное топливо. Помимо этого, из нефти получают такие продукты, как растворители, масла, в том числе и пластмассу, медикаменты и прочие.

На сегодняшний день, о нефти знают все не только, как о сырье для производства топлива и прочего, но и как инструмент государственной политики. Именно от цен за баррель нефти и зависит развитие государств, которые её добывают, а также, и благополучие жителей. И к большому сожалению, по этой причине, немало стран воюют между собой. А также, нефть нередко становилась причиной не только конфликтов между государствами, но и финансовых и политических кризисов.

Нефть добывается в море, где она залегает на глубинах от нескольких метров до нескольких километров. Она добывается вместе с газообразными углеводородами. Нередко нефть можно встретить и на поверхности. Более того, нефть встречается не только в море, но и на суше. В соответствии со статистическими данным, всего восемь стран обладают около восьмидесяти процентами мировых запасов.

Стоит отметить, что каждая страна добывает нефть, отличающуюся по своему составу и физическим свойствам. Данные различия называют сортом нефти. От этих составов и сортов данного природного ископаемого и зависит стоимость барреля.