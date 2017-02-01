Школьные поборы

Среднее образование в РФ давно стало «условно-бесплатным». Закон разрешает государственным школам привлекать частное финансирование и пожертвования. Директора учебных заведений пользуются этим по «полной программе». Родителей постоянно «давят» поборами и взносами, которые растут с каждым годом. Мам и пап принуждают сдавать деньги на закупку учебников, ремонт классов, охрану школы, экскурсии, школьную форму и питание детей в столовой.

Некоторые средние школы берут плату за «качественное медицинское обслуживание» учащихся. Серьёзным источником коррупционных доходов служат дополнительные платные занятия. По закону эти обучающие мероприятия можно устраивать только на добровольной основе. В реальности «отстающих» детей часто «подтягивают» в «добровольно-принудительном» порядке платные репетиторы из числа педагогов школы. В некоторых учебных заведениях родители платят деньги за поступление ребёнка в первый класс. Криминальные доходы оседают в карманах директора и его окружения.

Собранными в фонд класса средствами обычно распоряжается родительский или попечительский комитет. Процедура траты денежных средств далеко не всегда прозрачна. Оборудование для школьных занятий может закупаться у «нужных» фирм по «правильным» ценам. Организация выпускных вечеров, дискотек и иных школьных мероприятий обычно находится под контролем «своих» людей. Часть учителей берёт взятки в завуалированной форме. Они принимают от родителей «подарки» за «особо качественное исполнение служебных обязанностей».

Не все родители спокойно реагируют на постоянно растущую «финансовую нагрузку». Кто-то обращается в правоохранительные и контролирующие органы. Эти действия оказывают кратковременный эффект, но не меняют образовательную систему в целом. Коррупция в сфере образования достигла чудовищных размеров. Дети являются заложниками данной ситуации. Сайт Doc-urok.com уже осветил ряд вопиющих фактов.

Как только родители перестают платить, у школьников начинаются проблемами. Учителя мучают их придирками и занижают оценки. Они могут «распекать» учащегося при всём классе, говоря что его родители не платят взносы. Иногда директор начинает угрожать «неплатёжеспособным» родителям отчислением их ребёнка из школы.

Педагоги знают миллион способов психологического давления на детей, поэтому противостоять этому прессингу достаточно сложно. Некоторые родители не выдерживают и переводят своих детей на домашнее обучение. Так поступают единицы, остальные продолжают оказывать «принудительную помощь» школе на протяжении всего периода обучения. Каждое лето учащихся ждут «отработки» на благо любимой школы. Принудительный детский труд – это норма жизни в России. Бесплатное использование дармовой рабсилы – это тоже своеобразный «взнос» в «чёрную кассу» учебного заведения.