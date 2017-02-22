Нубийские козы

На сайте http://vipferma.com представлена компания «VIP Ферма», которая предоставляет своим потенциальным заказчикам, в основном тем которые занимаются разведением домашнего скота, нубийских коз.

Такая порода образовалась из-за скрещивания молочных английских козочек и восточных и африканских. Впервые эта порода была выведена в Австрии. И выведенные козы оказались уникальными, причём, не только внешне, но и по своей продуктивности. Поэтому, каждый желающий в Москве может купить нубийскую козу в интернет- магазине «VIP Ферма», где осуществляется продажа по приемлемым ценам.

Стоимость данной породы нубийских коз довольно демократичная, и поэтому если они не будут получать в пищу достаточного количества питательных веществ, то их продуктивность может существенно понизиться и вовсе ухудшиться. Поэтому, все кто занимается разведением коз данный породы, должны организовать для них полноценный рацион питания, а также приобрести все необходимые корма, витамины, микроэлементы чтобы сохранить здоровье и продуктивность.

Помимо этого, запрещается приобретение нубийских коз для крупных фирм, поскольку там они будут чувствовать большой дискомфорт. Для создания уюта этим козочкам необходимо пастбище малого размера. Кроме того, их можно разводить не только для получения молока и молочных продуктов, но и с целью обогащения, поскольку их продажи в малом возрасте производится по очень низкой цене. И по мере взросления нубийских коз, стоимость значительно повышается.

Нубийские козы вырастают до пятидесяти пяти килограммов, а козлы - до 70 килограммов. Таким образом, можно приобрести одну маленькую козочку, которая принесет троих козлят. Если продать их, то можно получить неплохие доходы. Обычно нубийская козочка обзаводится приплодом по два раза в год.

А что касается их молочной продуктивности, то она тоже очень высокая. И тем более в настоящее время стоимость козьего молока пользуется повышенным спросом, и соответственно цена возрастает. Его желают приобретать для лечения многих заболеваний, а также для общего оздоровления организма. Одна козочка данной породы может принести до четырёх литров молока. Тем более, молоко нубийских коз очень вкусное и имеет даже сладковатый привкус. Как видите, все предельно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации.